Monika Verspohl tritt für die SPD an

Die Ascheberger haben am 13. September in der Bürgermeisterfrage die Wahl. Erstmals bewirbt sich eine Frau um dieses Amt. Der SPD-Ortsverein Ascheberg schickte gestern Monika Verspohl ins Rennen. Geplant hatten die Genossen das Lüften des Geheimnisses in einer für die Bürger offenen Runde zum Kennenlernen, später im kleinen Journalistenkreis, am Ende ist es wegen Corona eine digitale Präsentation für die Medien geworden.

„Am Anfang des Monats haben wir in gemeinsamer Sitzung des Vorstandes des SPD-Ortsvereins Ascheberg und der SPD-Ratsfraktion einstimmig beschlossen Monika Verspohl als Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin vorzuschlagen“, berichtet Vorsitzender Volker Brümmer über das Prozedere.

Einstimmiger Vorstandsbeschluss

Die 40-jährige lebt mit ihrem Mann in Coesfeld und ist von Beruf PR-Managerin. „Der Zusammenhalt und die Solidarität der Menschen untereinander liegen mir besonders am Herzen. Auch eine transparente, bürgernahe Verwaltung, in der jedem Bürger mit seinem Anliegen schnell und gut geholfen wird, ist mir sehr wichtig. Sehr gerne hätte ich mich am 19. März den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und wäre mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. In der momentanen Situation war jedoch die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen absolut geboten. Daher möchte ich dieses Kennenlernen möglichst bald nachholen“, erklärt Monika Verspohl. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD auf Kreisebene und in der Stadt Coesfeld. Dort arbeitet sie als sachkundige Bürgerin in zwei Ausschüssen mit.

Kein Einstieg in den Wahlkampf

Der SPD-Ortsverein hat sich, obwohl es ihm nach eigenen Worten schwerfällt, entschieden, zu diesem Zeitpunkt auch auf die Präsentation der schon fertiggestellten Webseite mit den Kernthemen von Monika Verspohl verzichten. „Wir wollen somit ausdrücklich nicht den Eindruck erwecken, bereits in den Wahlkampf einzusteigen und haben alle öffentlichen und auch internen Veranstaltungen bereits abgesagt. Auch die Nominierung von Monika Verspohl und unserer Kandidaten für die Ratswahl in einer Mitgliederversammlung können nicht am geplanten Termin am 19. April stattfinden“, informiert Brümmer. Der Vorsitzende ist eher bei den Menschen: „In dieser Situation sollen die Menschen gut auf sich selbst und auf ihre Mitmenschen achtgeben und alle Hinweise zur Eindämmung der Pandemie befolgen. Mein Appell lautet daher: Bleiben Sie bitte zu Hause, um das Corona-Virus nicht weiter zu verbreiten! Bleiben sie zu Hause- und bleiben Sie gesund!“

Für die Kommunalwahl im Herbst hatte schon im vergangenen Jahr die CDU mit Verwaltungsmann Thomas Stohldreier eine Kandidaten präsentiert. Die Nominierung ist wegen der Pandemie verschoben worden.