Seit Montag sind die Kitas in der Gemeinde Ascheberg geschlossen. Fast alle Eltern im Ort haben eine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden. Lediglich vier einzelne Kinder werden noch in der Kita St. Katharina, Kita Grashüpfer und Hildegardis-Kita betreut, da ihre Eltern als Schlüsselpersonen in der öffentlichen Daseinsvorsorge tätig sind. Die übrigen sieben Kitas sind geschlossen. „Wir wissen um die Sorgen und Probleme, die die Schließung der Kitas den Eltern bereitet“, erklärte Thomas Stohldreier , Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, als er am Donnerstag gemeinsam mit dem Verwaltungsangestellten Nils Grahlmann alle Kitas kontrollierte. Er spricht den Eltern ein großes Lob aus, dass sie trotz der schwierigen Situation eine gute Lösung für die Betreuung gefunden haben. „Uns ist auch sehr bewusst, wie bitter es für die Familien ist, bei dem schönen Frühlingswetter die Spielplätze nicht nutzen zu können“, betont er. „Um die Infektionsketten des Corona-Virus nun wirksam zu unterbrechen, ist es jedoch wichtig, dass sich jetzt an öffentlichen Plätzen keine privaten Gruppen treffen. Das wäre absolut kontraproduktiv.“ Die Spielplätze und Kitas müssen daher noch eine Weile bis zum 19. April geschlossen bleiben. „Wir bitten alle Familien weiterhin um die nötige Geduld und Umsicht, damit wir diese schwierige Situation gemeinsam gut meistern können“, appelliert Stohldreier.