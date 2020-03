Telefonanruf öffnet Praxistüren

Bleiben Sie zu Hause! Was für alle Menschen gilt, geht auch Kranke an: Ohne vorher einen Termin vereinbart zu haben, werden sie nicht in den Praxen behandelt. Offene Sprechstunden gibt es in Corona-Zeiten nicht mehr.

„Als Familienpraxis, die vom Säugling bis zum Senior alle Altersklassen betreut, wollen wir an der Vorsorge für Gesunde festhalten. Dafür müssen wir Gesunde und Kranke strikt trennen“, erklärt Dr. Johanna Sonnek von der Praxisgemeinschaft Schlingermanns Hof. Den Korridor für die Gesunden auszugestalten ist nicht so schwer, weil die Termine planbar sind und mit den jeweiligen Patienten abgesprochen werden. Ein dauerhaftes Versprechen fürs Festhalten an den Vorsorgeterminen ist das nicht: „Das muss nach Infektionslage vielleicht neu entschieden werden.“

Alle anderen Patienten müssen vorher anrufen. Im Gespräch wird dann das weitere Vorgehen besprochen. Ist ein Praxisbesuch nötig, wird ein fester Termin vereinbart. „Die Patienten klingeln. Haben sie einen Termin werden sie hereingelassen und ohne großen Kontakt zu Anderen behandelt“, informiert Sonnek.

Dr. Johanna Sonnek Foto: Theo Heitbaum

Stelle sich bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Halsschmerzen und heftigem Husten die Frage „Ich habe vielleicht mit einem Infizierten Kontakt gehabt“, müsse abgeklärt werden, ob ein Abstrich erfolge. Dazu könnten Patienten an eine Diagnostikstelle überwiesen werden. Möglich sei auch, dass ein Gesunder den Abstrich in der Praxis abhole, der Patient selbst vor dem Spiegel nach der beiliegenden Beschreibung einen Abstrich aus dem hinteren Rachenraum nehme, in das Röhrchen stecke und die gesunde Person es zurückbringe. Aktuell dauere es etwa 72 Stunden bis ein Ergebnis vorliege. Getestet wird derzeit nur, wer Krankheitssymptome hat und einen wissentlichen direkten Kontakt zu einem COVID 19 Erkrankten hatte oder wer in den letzten 14 Tagen einen Aufenthalt in einer Risikoregion nach Robert Koch Institut hatte.

Dr Matthias Erfmann Foto: privat

Die Gemeinschaftspraxis am Katharinenplatz hat die Arbeit schon umgestellt. „Ohne vorherigen Anruf behandeln wir keine Patienten mehr. Vorsorgetermine haben wir verschoben“, informiert Dr. Matthias Erfmann. Nach der Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung bleibe die Haustür zur Praxis geschlossen. „Es ist eine Riesentelefoniererei, die aber sein muss“, sagt Erfmann. Durch die Lage am Katharinenplatz könne man sehen, wer beispielsweise ans Fenster klopfe. Sei der Termin telefonisch vereinbart, werde man hereingelassen.