Wegen des Verdachtes, der Kamin eines Gebäudes an der Nordkirchener Straße sei in Brand geraten, rückte am Freitagvormittag der Löschzug Ascheberg aus. Außer den Funken einer neuen Holzgabe wurde aber nichts entdeckt, berichtet Wehrführer Rainer Koch auf WN-Anfrage. Die Feuerwehrleute rücken aktuell bei Alarmierungen ohne große Schadenslage mit kleineren Besatzungen aus, um ihre ehrenamtlichen Helfer vor möglichen Ansteckungen zu schützen.