In der vergangenen Wochen hat Bürgermeister Dr. Bert Risthaus fast täglich Allgemeinverfügungen unterschrieben. Geschäfte und Lokale müssen wegen der Corona-Pandemie schließen. Die große Frage dieser Tage ist aber, wie reagieren die Menschen auf Einschränkungen.

„Ich habe heute zusammen mit Thomas Stohldreier, unserem Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung für Ordnung und Soziales, alle Supermärkte besucht, Imbisse und Cafés kontrolliert und die Schließung anderer Geschäfte sowie von Spielplätzen und Schulhöfen in Stichproben geprüft“, berichtete Bürgermeister Dr. Bert Risthaus am Samstag.

Auch der Sicherheitsdienst von Dave und Angela Martin hat in der Gemeinde Kontrollrunden gedreht. Das Ergebnis fasst der Verwaltungschef so zusammen: „Außer zwei unerlaubten Sportplatz- beziehungsweise Schulhofnutzungen haben sich alle in unserer Gemeinde an die neuen Regeln zum Schutze vor einer Corona-Virus-Ansteckung gehalten.“ Hier und da habe man noch kleinere Verbesserungenmaßnahmen hinsichtlich der Abstandswahrung in Geschäften angesprochen. Ansonsten, verteilt Risthaus sein Lob, „haben sich die Davensberger, Ascheberger und die Herberner heute sehr verantwortungsvoll und vorbildlich verhalten.“ Straßen und Plätze seien fast leer gewesen.

„Wegen uns bräuchte das Land also keine allgemeine Ausgangssperre zu verhängen. Großes Lob an die Bürgerschaft der Gemeinde Ascheberg“, resümierte der erste Bürger am Samstagnachmittag.