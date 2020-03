Verliebte Hasen laufen ins Verderben

Die Hasenbestände, so Grube, hätten sich aufgrund der guten Witterungen der letzten Jahre im Frühling etwas erholt. Autofahrer sollten in dieser Zeit etwas vorsichtiger fahren als ohnehin schon. Viele Tiere sind emsig unterwegs und bauen Nester, suchen Partner oder Reviere. Auch Rehe könnten in den nächsten Wochen wieder plötzlich und unvorsichtig die Straßen überqueren: „Hierbei kann es dann für Autofahrer natürlich auch gefährlicher werden, als bei einem Unfall mit kleinen Tieren. Rehe schließen sich in den Wintermonaten zu Gruppen von meist fünf bis zehn Tieren, manchmal auch bis zu 20 und mehr zusammen.“ In den Sommermonaten lebe die kleinste heimische Hirschart im Gegensatz zu ihren Verwandten eher einzelgängerisch. Das bedeute, dass in den nächsten Wochen Revierkämpfe ausgetragen werden und Tiere von Artgenossen auch tagsüber auf die Straße getrieben werden. Auch dort, wo kein Wald ist, denn Rehe leben auch in Feldrevieren und nutzen Hecken als Versteck.

Hundehalter sollten sich im Frühling auch besonders umsichtig in der Natur verhalten, empfiehlt Grube. Damit die Wildtiere nicht noch zusätzlich über die Felder flitzen.