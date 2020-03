Ihre Premiere hatte sich Katrin Rüschenschmidt anders vorgestellt. Ihr erster Hilfseinsatz im Senegal wurde wegen der Corona Krise vorzeitig beendet. Die Aschebergerin berichtet: „Der erste Eindruck von diesem Land wurde mir direkt am ersten Tag geboten, an dem wir über den Markt im Ort Thies gegangen sind. Diese Umgebung und die Gerüche ließen mich sofort begreifen, wo ich bin und was mich in der nächsten Zeit erwartet.

Die nächsten Tage waren nicht weniger eindrucksvoll, wir haben eine Schulklasse eingeweiht und die anderen Projekte besucht, um zu erfahren, welche Arbeiten in den Tagen vor Ort anstehen. Es wurden Bäume gepflanzt, ein Dach geschweißt und eine Müllverbrennungsanlage in Betrieb genommen. Des Weiteren wurde eine Pumpe erneuert, um tausenden Menschen wieder Wasser in den Dörfern zu ermöglichen. Ein anderer Höhepunkt war zudem noch die Einweihung eines Bohrlochs, welches auch wieder 6000 Menschen ermöglicht an Wasser zu gelangen ohne täglich kilometerweit laufen zu müssen.

Die Dankbarkeit dieser Menschen für unsere Hilfe ist nicht in Worte zu fassen. Meistens drücken sich die Menschen vor Ort mit afrikanischem Tanz oder Gesängen aus, dass ist auch das Ergreifende, was in Deutschland nicht zu erklären ist.

Katrin Rüschenschmidt im Senegal Foto: Senegalhilfe

Am Montag haben wir ein Zentrum für Straßenkinder besucht, dieses mit Hilfsgütern versorgt und einen schönen Nachmittag mit den Kindern verbracht. Das Schicksal dieser kleinen Menschen, ihre Einsamkeit, aber auch ihr unglaublicher Überlebenswille, ihre positive Ausstrahlung und ihre ansteckende Offenheit, haben mich zu tiefst berührt. Es war der letzte Tag im Senegal, weil wir vorzeitig abreisen mussten.

Dieses Gefühl, die Menschen vor Ort wieder alleine zu lassen und leider ohne große Verabschiedung kurzerhand in die Heimat zurückkehren zu müssen, ist nicht zu beschreiben.“