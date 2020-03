Die Wirtschaft erlebt aktuell aufgrund der Corona-Krise einen tief greifenden Umbruch – auch in Ascheberg. Viele Unternehmen wurden in der vergangen Woche zu gravierenden Änderungen oder gar Schließungen ihrer Betriebe gezwungen. Nun gilt es, finanzielle und personelle Ressourcen bestmöglich zu schonen, Geschäftsmodelle kreativ anzupassen und sich gemeinsam auf die bevorstehenden, ungewissen Wochen vorzubereiten.

Die Wirtschaftsförderer Simone Böhnisch und Helmut Sunderhaus sind in diesen Tagen mit vielen Unternehmen in Gesprächen und beraten zu möglichen Hilfsangeboten. „In enger Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld tauschen wir uns ständig über die aktuellen Entwicklungen aus“, erklärt Böhnisch. „Dies geschieht in der heutigen Zeit auch über digitale Technik, etwa über Videokonferenzen mit den Wirtschaftsförderern im Kreis Coesfeld, und das auch aus dem Homeoffice.“

Inzwischen zeichnen sich für Betriebe verschiedene Förderprogramme ab, um einnahmeschwache Zeiten zu überbrücken. Eine stets aktuelle Übersicht ist auf den Webseiten von Gemeinde und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Coesfeld zu finden.

„Die Ansprechpartner der wfc beraten beispielsweise, wie Betriebe mit Kurzarbeit oder Quarantäne umgehen sollten, wie Liquiditätsdarlehen erhältlich sind, welche Zuschüsse Kleinunternehmer, Solo-Selbstständige oder Kulturschaffende erhalten, wie Unternehmen Steuererleichterungen beantragen können und wie Selbstständige ihren eigenen Lebensunterhalt sichern können. Selbstständige, die keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung leisten und damit keinen Anspruch auf Leistungen der Bundesagentur für Arbeit haben, können sich zur Sicherung ihres eigenen Lebensunterhaltes an das Jobcenter in ihrem Wohnort wenden“, erklärt Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus.

Im Ascheberger Rathaus sind die Mitarbeiterinnen weiterhin telefonisch unter0 25 93/6 09 50 13 und0 25 93/6 09 50 21 sowie per E-Mail an egbers@ascheberg.de oder mueller-flieshart@ascheberg.de erreichbar.