Die Arbeiten am Hattrupweg im Ascheberger Westen sind wieder aufgenommen worden. „Wir haben pausiert, weil die Fläche ein nasses Loch ist. Nachdem sie abgetrocknet ist, setzt die Firma ihre Arbeit fort“, berichtet Christian Scheipers vom Tiefbauamt der Gemeinde Ascheberg auf WN-Anfrage. Der Anschluss an die Kanalisation an der Ecke Hoveloh/Lüdinghauser Straße ist erfolgt, die Baustraße, die von der Raiffeisenstraße zwischen Zahnzentrum und Feuerwehr kommt, ist verlängert worden. Jetzt muss sie etwa in Höhe des Baggers um 90 Grad nach links abknicken. Kanäle, Strom, Gas und Wasser werden von der Osnabrücker Firma verlegt. „Wenn es ab jetzt normal läuft, werden wir im Mai fertig“, informiert Scheipers. Der Zeitplan könnte durcheinander geraten, wenn die Firma umdisponieren muss, wie der Tiefbauer berichtet: „Sie arbeitet Aufträge ab, die aktuell für die Daseinsvorsorge eine höhere Priorität haben. Im Zweifelsfalls würde man die Arbeiten hier ruhen lassen.“ Im Interesse der Betriebe, die am Hattrupweg bauen wollen, hofft Scheipers aber auf ein zügiges Ende.