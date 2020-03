Als Kathrin Mühlenbäumer ihre Idee, dass die Bürger sich in Corona-Zeiten gegenseitig helfen mögen, bei Facebook kund tat, bat sie noch, man möge ihr nicht unterstellen, Panik zu verbreiten. Bevor zu dem Zeitpunkt überhaupt Menschen in diese Richtung weiterdenken konnten, war der Virus schon da und aus der Idee erwuchs schnell die gemeindlich gesteuerte Hilfsaktion „Ich bin für dich DAH“. Selbst ist Mühlenbäumer für eine ältere Aschebergerin da.

Kaum hatte ihre Idee das Licht der Öffentlichkeit erblickt, kam der erste Zuspruch. Es gab die ersten Angebote, anzupacken und mitzuhelfen. Am Telefon meldete sich auch die Ascheberger Verwaltung: „Sie haben mich in den Verwaltungsvorstand eingeladen. Dort haben wir ein intensives Brainstorming betrieben. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass bei so einer Aktion auch Ganoven aufspringen könnten. Von diesem schlechtesten Fall ist aber der Bürgermeister ausgegangen. Und so sind wir dann bei der Hilfsaktion gelandet“, berichtet Mühlenbäumer. Sie ist im Rückblick dankbar, dass die Verwaltung auf den Zug aufgesprungen ist und im Führerstand mitmischt: „Die Erfahrung hilft allen Beteiligten, keine oder wenig Fehler zu machen. Mit ein paar Ehrenamtlichen hätten wir das so nicht hinbekommen.“

Erst kennenlernen – dann helfen

Helfende und Hilfesuchende finden sich über das Gemeindeportal. So ist auch Kathrin Mühlenbäumer an eine Ur-Aschebergerin gekommen, die Hilfe benötigt. „Ich habe ihr zuerst einmal eine Mail geschickt, in der ich ihr geschrieben habe, wer mein Mann Michael und ich sind und was wir machen. Ich habe auch ein Bild mitgeschickt, damit sie uns schon einmal gesehen hatte“, berichtet die Helferin über den Erstkontakt.

Die Hilfe besteht darin, einmal die Woche den Einkauf zu übernehmen. Mit Mundschutz und Handschuhen erledigt Mühlenbäumer diese Aufgabe, an deren Ende auf „drei, vier Metern Abstand“ auch ein kurzes Gespräch möglich ist. Dass die Aufgaben sich in Grenzen halten, führt sie auf angepasste Angebote von Ärzten und Apotheken zurück: „Rezepte werden vom Arzt zur Apotheke geschickt, dort greift ein Lieferservice, wenn Menschen nicht mehr aus dem Haus dürfen. Ich finde es klasse, wie wir gerade alle zusammenrücken.“

Begeistert ist sie weiterhin davon, was aus ihrer Idee entstanden ist: „Das ist einfach gigantisch, dass die Leute nicht nur geredet und gelobt haben, sondern sich in die Hilfsbörse eingetragen haben. So etwas wünscht man sich in dieser Zeit.“

Zum Wochenende hin, so die gemeindliche Pressesprecherin Simone Böhnisch, hätten sich 85 Helfer eintragen lassen. Bisher sei von drei Personen Hilfe nachgefragt worden. „Oft funktioniert das über die gute Nachbarschaft, habe ich schon mitbekommen. Doch es gibt auch Menschen, die niemanden vor Ort haben. Sie sollen sich ruhig trauen, Hilfsangebote anzunehmen“, erklärt Mühlenbäumer.