Einstellen aufs Distanz-Lernen

Die Corona-Krise stellt für Schüler, Lehrer und Eltern eine große Herausforderung dar. WN-Mitarbeiterin Isabel Schütte sprach mit Jens Dunkel , Leiter der Profischule Ascheberg, über die gegenwärtige Lage.

Herr Dunkel, wie sieht für Sie der derzeitige Schulalltag aus?

Jens Dunkel: Wir schreiben in regelmäßigen Abständen Elternmails, um alle so gut es geht zu informieren und in dieser besonderen Situation auf dem Laufenden zu halten. Durch diese direkte digitalisierte Kommunikation bekommen wir auch oftmals sehr direkte Rückmeldungen. Einige Eltern schreiben, dass sie sich gut informiert fühlen oder dass die Verbindung zu unserer Lernplattform im Internet gut funktioniert. Andere schreiben, wenn das Passwort zur Plattform vergessen ist oder ein Dateiformat nicht zu öffnen ist.

Wie geht die Schule mit Computer-Problemen um?

Jens Dunkel: Ein Lehrerteam kümmert sich mit der IT-Abteilung der Gemeinde darum, dass alles gut funktioniert. Wir bekommen auch ganz praktische Anregungen, zum Beispiel, dass neu eingestellte Lernmaterialien besonders gekennzeichnet werden sollten. Solche Anregungen nehmen wir gerne auf und versuchen umzusetzen, was machbar ist. Wir bekommen natürlich auch mit, dass es manchmal schwierig ist, das Lernen zu Hause zu gestalten. Das fängt mit fehlenden Druckerpatronen an und reicht zu der Frage, ob wirklich alle Lernmaterialien zu bearbeiten sind. Auch Lehrerinnen und Lehrer müssen uns auf das Distanz-Lernen einstellen und lernen täglich dazu, als Lehrkräfte und oftmals auch mit den eigenen Kindern zu Hause.

Werden die Aufgaben, die jetzt von den Schülern zu Hause erarbeitet werden anschließend benotet?

Jens Dunkel: Es wird hinterher nichts benotet, und es werden auch keine Klassenarbeiten zu dem Lernstoff geschrieben, den wir nun bereitstellen. Das ist vom Land klugerweise auch so vorgegeben. Wir halten es dennoch für wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit weiter lernen können und wir bemühen uns, dabei zu helfen. Alle Schülerinnen und Schüler haben die Dienst-Emailadressen unserer Lehrkräfte und können sich jederzeit mit ihnen in Verbindung setzen. Ich habe auch schon ein paar Anfragen meiner Schülerinnen und Schüler beantwortet und so entsteht eine neue Form der Kommunikation. Gerade für die Abschlussklassen ist es herausfordernd, sich weiter auf die Prüfungen am Ende von Klasse 10 vorzubereiten. Hier sind die entsprechenden Kurse und Lehrkräfte besonders gefordert. Wir stellen in den Elternmails und auf unserer Lernplattform XSCHOOL auch Links zusammen, die auf LernAPPS oder andere medialen Lernmöglichkeiten verweisen, die selbstständig genutzt werden können. Das soll das Lernen noch abwechslungsreicher gestalten.

Was ist in dieser Zeit besonders wichtig?

Jens Dunkel: Wichtig bei dieser ganzen digitalen Kommunikation ist es uns, dass wir keinen dabei verlieren. Unser Sekretariat hat mit unzähligen Telefonaten nun fast alle Eltern-Emailadressen auf dem aktuellsten Stand. Und besonders dankbar bin ich unserem Förderverein und einem sehr großzügigen Spender. Damit keine Schülerin und kein Schüler digital abgehängt wird, hat unser Förderverein 20 gut gebrauchte Laptops gekauft und verleiht sie sehr unbürokratisch an alle, die ansonsten keine Möglichkeit haben, zu Hause multimedial zu lernen.