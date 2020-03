Die Corona-Pandemie hat das Land – und damit auch die Gemeinde Ascheberg – fest im Griff. Seit über zwei Wochen sind die Schulen zu. Für die Kinder und Jugendlichen Schülerinnen fühlte es sich anfangs vielleicht wie Ferienbeginn an. Aber jetzt merken sie: Es gibt auch zu Hause viel zu tun. Denn: Lernen im digitalen Zeitalter wird jetzt geübt. Die Profilschule hat sich auf die Situation offenbar gut eingestellt, ergab eine WN-Anfrage.

Lina Frye ist Schülersprecherin und besucht derzeit die zehnte Klasse. Nach zwei Wochen hat sie sich ganz gut an das digitale Lernen gewöhnt. Zur Zeit bereitet sich die Zehntklässlerin auf die zentralen Abschlussprüfung vor. „Ein großer Vorteil ist, dass ich mich sehr intensiv auf die Hauptfächer konzentrieren kann. Gute Unterstützung gibt es von unseren Lehrern oder meinen Mitschülern“, sagt die Schülersprecherin.

Für den Sechsklässler Finn Künne sieht es ähnlich aus. „Meine Aufgaben erledige ich großteils alleine, wenn ich aber nicht weiter kommen sollte, unterstützen mich meine Eltern bei der Arbeit. Ab und zu mache ich aber auch eine Videokonferenz mit meinen Freunden.“ Max Friemel besucht ebenfalls die sechste Klasse der Profilschule. Er findet den Klassenchat richtig gut. „In dem Chat können wir Fragen zum Arbeitsmaterial stellen. Aber auch andere Dinge wie ein Sportprogramm der „Alba Berlin“ oder Rätselaufgaben von unserem Lehrer werden eingestellt. Einige der Lehrer haben auch schon bei uns angerufen und gefragt, wie wir mit dem Stoff klar kommen.“

Profilschullehrer Florian Schulte lobt die Lernplattform, auf die alle Schüler zugreifen können. „Ich bin über jede Rückmeldung der Schüler dankbar und sehe diese außergewöhnliche Zeit auch als Chance“, sagt er. Es gebe viele digitale Möglichkeiten, gute Programme die man ausprobieren könne. „Das hört sich so einfach an, ist es aber natürlich nicht. Jedes Programm oder gut gemeinte Idee hat Tücken und bringt alle Beteiligten zwischendurch an Grenzen“, räumt Schulte ein. Der Lehrer erinnert seine Schüler auch an die Bewegungspausen. „Das digitale Lernen soll zu Hause nicht zum puren Stress oder Frust für Eltern, Schüler und Lehrer werden, sondern eine Mischung aus einem strukturierten und entspannten Tag“, betont er.

Schüler und Lehrer sind sich auf jeden Fall in einem einig: Gemeinsam lachen und gemeinsam lernen, werden im Schulalltag nach der Coronakrise eine neue Bedeutung finden.