Entschlossenes Trio verhindert großes Blutvergießen

Dr. Edmund Pistorius , Hugo Merten , Josef Wintrup - wer wissen will, warum im Ascheberger Südwesten drei Straßen nach diesen Männern benannt worden sind, muss genau 75 Jahre zurückschauen: Am 30. März 1945 übergaben sie das Dorf den Amerikanern ohne Blutvergießen. „Ascheberg kann diesen Männern nicht genug danken“, schreibt Jodokus Fechtrup in seinem Tagebuch.

„Mitte März 1945 mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Front im Westen ins Wanken geriet. Trecks mit zahllosen Fremdarbeitern zogen, von Männern des hiesigen Volkssturms geleitet, durch Ascheberg“, skizziert Dr. Pistorius später die Ausgangslage: „Die Nazis glaubten, mit dem Aufgebot des Volkssturmes, lauter ältere und militäruntaugliche Leute, die große Wende herbeiführen zu können.“ Deswegen erhält Hugo Merten in seiner Eigenschaft als Volkssturmführer vom Kreisleiter dieses Schreiben: „Ich ernenne Sie hiermit zum örtlichen Widerstandskommissar. Jedes feige und ehrlose Verhalten ist durch sofortiges Erschießen zu ahnden.“

Der Adressat war in einem Zwiespalt: Lehnte er ab, bestand die Gefahr, dass ein unbelehrbarer Fanatiker mit allen Vollmachten ausgestattet wurde. Eine zusammengerufene Runde kam zu dem Schluss, sich dem Verteidigen des Ortes mit unzulänglichen Waffen zu widersetzen. Am Karfreitagmorgen erhielt Josef Wintrup den Befehl zum Einsatz seiner Volkssturmkompanie nach Lüdinghausen. Mit allerlei Ausflüchten verhinderte er es.

Brenzlig wurde die Lage am Nachmittag: Der Kreisleiter erschien bei Hugo Merten und verlangte den sofortigen Einsatz des Volkssturms. Angesichts von nur fünf vorhandenen Gewehren, einigen hundert Patronen und fehlenden Sprengkapseln für Panzerfäuste lehnten die Ascheberger ab. In Josef Wintrups Erinnerungen ist zu lesen, dass Hugo Merten dem Kreisleiter gedroht hat: „Ziehen Sie diesen Befehl nicht zurück, so gehen Sie nicht lebend aus meiner Stube.“ Der energische Widerstand ließ den Kreisleiter weich werden. Er befahl, die Waffen an die letzten durchziehenden deutschen Truppen abzugeben. Eine Panzersperre, die aus fünf Pflastersteinen errichtet worden war, wurde mit der Abreise des Kreisleiters abgebaut.

Hugo Merten befahl der Hitlerjugend, in Ascheberg zu bleiben. Auf das Hissen weißer Fahnen wurde verzichtet, weil immer noch deutsche Truppen durch Ascheberg zogen. Der Hof Beutelmann in der Hegemerbauerschaft wurde wegen eben so einer weißen Fahne von SS-Truppen in Brand geschossen.

Hugo Merten und Josef Wintrup erkundeten auf Motorrädern die Lage in Lüdinghausen. „Als zwei Granaten ein, zwei Kilometer vor uns einschlugen, konnten wir an den Tieffliegern feststellen, dass die Front nicht weit sein konnte“, schreibt Hugo Merten auf.

Auf dem Rückweg trifft das Duo Major Gärtner, der die letzte deutsche Einheit führte: Drei Offiziere, 70 Mann, nur wenige moderne Waffen. Sie wurden ins Dorf eingeladen, versorgt, um dann in Richtung Drensteinfurt weiterzuziehen. Weil bei Wirtin Ermke das Telefon funktionierte, hatten die Ascheberger Informationen über das Vordringen der Amerikaner. Man hörte, dass ein erster Panzerspähwagen unterwegs sei. Doch die Vorhuten der Amerikaner kamen nicht. Wintrup und Merten fuhren den Amerikanern bis Lüdinghausen entgegen. Die Sprachbarriere verhinderten ein Ergebnis. Mit Dr. Pistorius, der englisch sprach, startete der zweite Versuch, den Pistorius so schildert: „Am Dorfausgang trafen wir keinen Amerikaner mehr an. Eine weiße Schürze schwenkend, gingen wir bei Platvoet vorbei und sahen im hellen Vollmondlicht an der Abzweigung nach Lüdinghausen die ersten Amis, die abgesessen neben ihren Panzerspähwagen standen . . . Ich begrüßte die Soldaten in meinem besten Schulenglisch, wurde aber von den übermüdeten Siegern nicht ganz ernst genommen.“ Die Amis scherzten: „Wie weit ist es bis Berlin?“ oder „Kann ich mit Dr. Goebbels telefonieren?“

Wintrup und Pistorius baten, einen Offizier sprechen zu dürfen. Sie versicherten ihm, dass keine Truppen in Ascheberg seien und der Ort übernommen werden könne. Das Risiko war groß, denn es hätten versprengte Truppen nach Ascheberg kommen können. Fast zeitgleich wurde am Bahndamm geschossen. Trotzdem gingen Pistorius und Wintrup erleichtert zurück ins Dorf. „Die Amerikaner schossen uns einige Salven nach, die aber absichtlich hoch über unsere Köpfe gingen. Vielleicht wollte man nur etwa im Dorf vorhandene deutsche Truppe warnen“, schreibt Pistorius. Danach setzten sich die amerikanischen Panzerspitzen in Marsch. Noch einmal Pistorius: „Die ganze Nacht rollten über die Biete und die Steinfurter Straße Panzer, Jeeps und Lastwagen gegen Osten. Die unmittelbare Gefahr, in das Kampfgeschehen einbezogen zu werden, war vorbei; die Heimat war vor unsinniger Zerstörung bewahrt worden.“

Karsamstag sprachen Pistorius und Wintrup beim amerikanischen Ortskommandanten vor. Er war ins Amtshaus eingezogen, ließ nicht nur ein Gespräch zu, sondern beim Beschlagnehmen von Häusern für die Truppen auch zu, dass größere Härten abgebogen wurden.

Die Schilderung von Dr. Pistorius endet so: „Die Bevölkerung schickte sich in das Unabwendbare. Zuerst durfte niemand vor 12 Uhr die Straße betreten.“ Viele Ascheberger verpassten zum ersten Mal in ihrem Leben einen Ostergottesdienst.

| Grundlage sind Unterlagen der Heimatvereine Ascheberg und Herbern.