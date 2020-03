Service kommt in Ascheberg an

Not macht erfinderisch. Getreu dieser Devise bieten die Unternehmen von Pro Ascheberg der Corona-Krise die Stirn. Denn statt einknickender Umsätze Trübsal zu blasen, gehen sie mit findigen Ideen in die Offensive. So bieten mittlerweile 19 der 33 Geschäfte einen Lieferservice an. „Wir bitten unsere Kunden: Bleibt uns treu. Wir bringen so viele Leistungen wie eben möglich und versuchen in dieser Zeit zumindest einen Mindestumsatz zu generieren“, skizziert Günter Schwalbe die Zielsetzung der Initiative. „Was angeboten wird, muss jedes Unternehmen für sich entscheiden“, sagt der Pressesprecher von Pro Ascheberg. Die Homepage des Gewerbe gebe dazu einen Überblick, welche Geschäfte weiterhin geöffnet sind, wer einen Lieferservice, Abholmöglichkeiten oder einen Online-Shop anbietet.

Schwalbe nennt einige Beispiele, wie sich Ascheberger Unternehmen auf die Corona-Krise eingestellt haben: Das Modehaus Siebeneck stellt Outfits im Schaufenster aus. Sie können mit dem Handy abfotografiert und mit Hilfe des Bildes per WhatsApp oder per E-Mail nach Hause bestellt werden. Ebenso wie Siebeneck sind auch Geschäfte wie Bücher Schwalbe oder Erkmann geschlossen. Sie verfügen allerdings über einen Online-Shop und liefern Ware unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen zu den Kunden.

Auch Beratungen und andere Dienstleistungen sind weiterhin möglich. So kann beispielsweise bei Maler Mangels eine Einzelberatung vor Ort telefonisch terminiert werden. „Die Kunden sollten in dieser Zeit ohnehin öfter zum Telefon greifen und den Kontakt zu den Geschäften suchen“, rät Bernd Heitmann, Vorsitzender von Pro Ascheberg. Auf diese Weise lasse sich häufig ein Weg finden, wie Waren und Dienstleistungen unter Einhaltung der Schutzbestimmungen zum Kunden kommen können.

Der Lieferservice scheint sich allmählich in Ascheberg zu etablieren: „Bei uns wird dieses Angebot von Tag zu Tag mehr genutzt. Und ich vermute, dass es bei den anderen Geschäften durch die Bank auch so ist “, gibt Günter Schwalbe eine erste Einschätzung und ergänzt: „Die Treue der Ascheberger habe ich schon immer bewundert.“ Auf dieses Phänomen setzt der Pressesprecher von Pro Ascheberg auch weiterhin. Denn: „Die Einschränkungen durch die Corona-Krise werden Ende April wohl noch nicht vorbei sein.“

Vor diesem Hintergrund steht Pro Ascheberg übrigens auch mit Herbern parat in Kontakt: Die Gewerbevereine tauschen Informationen aus und verweisen auf die Möglichkeiten und Angebote, die den Kunden im jeweils anderen Ortsteil zur Verfügung stehen.

Schützenhilfe gegen den Angriff des Coronavirus auf das Wirtschaftsleben leistet auch die Gemeinde Ascheberg. „Wir unterstützen die Aktion zum Beispiel, indem wir Verbindung zu Unternehmen herstellen, die Werbetrommel rühren und auf der Gemeinde-Homepage auf die Seite von Pro Ascheberg mit den Mitgliedsfirmen verlinken“, berichtet Simone Böhnisch. „Ich freue mich, dass die Initiative von den Gewerbetreibenden kommt. Dass sie sich untereinander austauschen, finde ich super“, führt die Wirtschaftsförderin der Gemeinde Ascheberg aus.