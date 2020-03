Die gebürtige Herbernerin Cordula Wessel lebt seit über 25 Jahren in Italien. Seit dem 11. März herrscht im ganzen Land per Dekret eine Ausgangssperre. Hiermit soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Mit über 100 000 Infizierten und über 10 000 Toten ist Italien in Europa zur Zeit das betroffenste Land im Kampf gegen das Virus.