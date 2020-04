Aufgrund zahlreicher Nachfragen nach Grünentsorgung prüft die Gemeinde Ascheberg derzeit, in welcher Form in den nächsten Tagen eine Sonderöffnung der Recyclinghöfe für die Grünentsorgung eingerichtet werden könnte. Dabei müssen jedoch strenge Regeln eingehalten werden, um Personal und Anlieferer vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen. Wann und wie private Haushalte demnächst ihre Grünabfälle entsorgen können, wird die Verwaltung in Kürze in der Presse und auf www.ascheberg.de bekannt geben.