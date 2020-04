Im Wald und Gebüschen blüht jetzt eine Pflanze – die heißt Lungenkraut (Pulmonaria officinalis). Die Blüten erinnern an die gelbe Schlüsselblume. Das Lungenkraut wurde früher als Heilmittel gegen Lungenkrankheiten verwendet und erhielt so seinen deutschen Fachnamen. Inzwischen stehen wohl wirksamere Mittel zur Verfügung. Eine Rolle als Heilpflanze spielt es nur mehr in der Volksheilkunde. Das getrocknete Kraut ist Bestandteil von Teemischungen zur Linderung von Husten und Halsentzündungen.

Im Volksmund heißt das Lungenkraut auch „Hänsel und Gretel“. Der Name kommt daher, dass diese Pflanze auf ein- und demselben Stängel meist rosa und blau-violette Blüten trägt.

Manche meinen, dass die rosa Blüten die „Gretel“-, also die weiblichen Blüten wären, dagegen die blauen „Hänsel“-, die männlichen Blüten.

Das ist aber nicht der Fall. Wenn man nämlich eine blühende Pflanze einige Tage beobachtet, merkt man, dass die Blüten beim Aufblühen rosa sind, die Farbe dann aber in den nächsten Tagen dunkler wird und zu blau-violett umfärbt. Und noch etwas lässt sich beobachten: Bienen oder Hummeln besuchen vor allem die rosa Blüten. Das Lungenkraut signalisiert so den Hummeln ,welche Blüten unbefruchtet sind und somit noch Nektar und Pollen enthalten und welche bereits befruchtet wurden. Die rosa Blüten sind die unbefruchteten und die blauen die befruchteten. So erspart das Lungenkraut den Hummeln sinnlose Flüge zu den befruchteten Blüten.

Dieser Farbwechsel wird durch den Zellsaft in den Blüten hervorgerufen, dessen Säuregrad sich ändert. In jungen Blüten ist der Zellsaft sauer, der Farbstoff ist dann rot. In älteren Blüten ist der Zellsaft neutral bis schwach basisch, der Farbstoff dadurch blau.