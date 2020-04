Grünes Licht für den Grünabfall

Manfred Theil hat in 72 Jahren schon einige Geburtstagsgeschenke erhalten. Gestern war er froh, an seinem Ehrentag arbeiten zu dürfen. Theil gehörte zu jenen Menschen aus der Gemeinde Ascheberg, die sich für eine Sonderabgabe von Grünabfällen angemeldet hatte. Der Combi war gut gefüllt als er kurz nach 12 Uhr auf dem Recyclinghof im Ascheberger Westen vorfuhr.

„Wenn etwas anfällt, bin ich samstags öfter hier“, berichtet Theil. Dann sieht es allerdings anders aus als bei diesem Corona-Sondertermin. Offen ist nur der Grüncontainer. Alle anderen Mulden sind durch Flatterband gesperrt. Von den Ehrenamtlichen, die sonst hier bei Wind und Wetter in die Hände spucken, ist nichts zu sehen. COVID 19 schafft, was keinem Schietwetter bisher gelungen ist: Die Helfer müssen auf ihren Einsatz verzichten – aus Sicherheitsgründen. Altersbedingt gehören viele zur Risikogruppe.

Theil hat sich für die Abgabe vorher telefonisch angemeldet. Das gehört zum Plan der Gemeinde, um einen geordneten Ablauf hinzubekommen. Theresa Kletzel verwaltet den Terminzettel im Rathaus und berichtet von ausgebuchten Tagen: Am Dienstag war und für Donnerstag ist kein Termin mehr zu bekommen. Nur am Samstag (11. April) gibt es noch wenige Lücken. Unter 0 25 93/6 09 60 30 steht sie bis Donnerstag jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Grünabgabe zu Corona-Zeiten auf dem Recyclinghof Foto: Theo Heitbaum

Statt der Ehrenamtlichen sind vier Personen auf dem Gelände. Kontrolliert wird schon an der Raiffeisenstraße, damit niemand in Richtung Recyclinghof abbiegt. „Wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommen würde. Wenn erst einmal jemand auf dem Gelände ist und andere Dinge abgeben will, kann es zu Konflikten kommen“, berichtet Birgit Rebsch , die in der Verwaltung das Abfallgeschehen betreut.

Wo sonst die Ehrenamtlichen Grünabfälle annehmen, müssen die Anlieferer selbst aktiv werden. Das Verteilen und Platttreten übernimmt Alfons Witte mit einem Bagger. Das Quartett, das die Annahme möglich macht, komplettiert Edmund Peick von einem örtlichen Sicherheitsdienst. Schließlich soll niemand von der anderen Seite verbotenerweise aufs Gelände fahren. Nach dem gleichen Standard ist zeitgleich auch der Herberner Recyclinghof geöffnet.

Nach dem Auftakt stellt Rebsch fest, dass die Ascheberger sehr pünktlich und diszipliniert sind. Damit verbindet sie den Wunsch, es möge an allen Terminen so laufen. Das würde es der Verwaltung erleichtern, weitere Sondertermine anzubieten, denn das Wachstum im Garten wird von COVID 19 nicht verlangsamt.

Hans-Werner Schlottbohm, der nach Theil zur Abgabe kommt, hat jahrelang für die UWG im Ascheberger Rat mitgearbeitet und kennt von dort auch Sorgen und Nöte, wenn Dinge nicht möglich sind. „Ich finde es gut, dass die Gemeinde dieses Angebot macht, sonst würde das Grün wild in der Landschaft abgeladen“, ist er nicht nur für sich selbst froh über die Möglichkeit.