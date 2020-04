Die Befreiung Herberns fand vor 75 Jahren an einem Karfreitag statt. Egon Zimmermann hat in seinem Buch „Kriegsereignisse und deren Auswirkungen auf Herbern“ ausführlich dazu aus den Tagebüchern von Heinz Rogge berichtet. Rogge erlebte damals als Jugendlicher die letzten Kämpfe in und um Herbern und den Einmarsch der Amerikaner in den Ostertagen 1945. Was er und seine Familie zwischen Gründonnerstag und Ostermontag sahen, hörten und erlebten kann man jetzt auf der Homepage des Heimatvereins www.heimatverein.herbern.de unter der Rubrik „unser Dorf/Kriegsende“ nachlesen, teilt der Verein mit.

Da berichtet Heinz Rogge auch: „Schon am 1. Ostertag, einem Tag nach der Besetzung des Dorfes, war die Kirche wieder geöffnet. Die Messen in der Kirche waren allerdings nur mäßig besucht, da sich viele noch nicht trauten, diese zu besuchen. Auch konnten die Bewohner der Bauerschaften das Gotteshaus noch nicht besuchen, da für sie noch Ausgangssperre bestand.“

Wie Egon Zimmermann vom Heimatverein feststellte, fiel 1945 auch die traditionelle Karfreitagsprozession wegen des Einmarsches der Amerikaner aus. Das hat es in der fast 120-jährigen Geschichte der Karfreitagsprozession bis heute erst zweimal gegeben: Karfreitag 1945 und 1951. „23.3.51 Karfreitag. Die Prozession zum Kalvarienberg kann wegen des schlechten Wetters nicht stattfinden. Aufgeräumt. Abends Andacht. Regen“, ist in den Tagebüchern Heinz Rogges nachzulesen.

Dieses Jahr, Karfreitag 2020, wird wohl das dritte Mal sei, dass sie ausfällt, so der Heimatverein Herbern.