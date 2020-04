Die virtuelle Gameshow

Ein Grundsatz der offenen Jugendarbeit ist gerade schwer zu erfüllen. Offene Türen für alle Jugendlichen! Im Zuge von Ausgangssperre und Kontaktverbot ist das natürlich nicht mehr auf die vorgesehene Art möglich. Im Homeoffice wird fleißig an kreativen Ideen gearbeitet, wie die Jugend aus Ascheberg trotzdem erreicht werden kann ( WN berichteten).

Die Idee: Wenn die Jugendlichen nicht in den Jugendtreff kommen dürfen, kommt der Jugendtreff einfach zu ihnen nach Hause. Über eine Videoplattform öffnet der digitale Jugendtreff ab dieser Woche seine virtuellen Tore. An vier Tagen treffen sich die Jugendlichen per Videochat und verbringen Zeit miteinander. Hier geht es nicht um konkrete Angebote oder Events. „Wichtig ist uns der Kontakt mit und unter den Jugendlichen. Dabei geht es um ganz alltägliche Dinge, der Teilhabe am normalen Leben“, berichtet Dirk Hermann . Die Jugendlichen können sich austauschen und erzählen, was sie gerade beschäftigt. Mit diesem offenen Angebot möchten die Mitarbeiter auch die Jugendlichen erreichen, die sich nicht an (inter-)aktiven Spielen beteiligen möchten und denen dieser Rahmen zu verpflichtend ist.

Kontakt zur OJA Die OJA-Mitarbeiter sind tagsüber so erreichbar:Wencke Lemcken: 01 51/ 57 24 56 83.Dirk Hermann: 01 51 / 61 07 55 75.Uta Kerckhoff: 01 51 / 61 07 55 74 undSaskia Adriaans: 01 75/ 8 12 58 23.Über diese Nummern können auch die Eltern die OJA-Mitarbeiter kontaktieren, zum Beispiel, wenn es um die Ganztagsbetreuung in den Sommerferien geht.Der digtale Jugendtreff öffnet dienstags bis donnerstags von 17 bis 19 Uhr und freitags von 20 bis 22 Uhr ...

Hermann lädt ein: „Jeder kann dazu kommen, oder auch wieder aussteigen. Dieser Kontakt bietet natürlich auch die Möglichkeit eigene Ideen oder Wünsche der Besucher einzubringen, oder auch persönliche Zugänge zu den hauptamtlichen Mitarbeitern, die den digitalen Treff begleiten, wahrzunehmen.“

Erfolgreich war bereits die erste interaktive Show à la „Schlag den Star“. Alles natürlich per Videokonferenz bei der acht Spieler plus Zuschauer beteiligt waren. Dem Spielprinzip folgend mussten die Teilnehmer kleine Spiele meistern. Hier gab es Geschicklichkeitsaufgaben, Schätzspiele oder auch Promiraten. Auch der Klassiker „Blamieren oder kassieren“ durfte nicht fehlen. Das spannende Finale entschied dann Michelle Quast im „Wandsitzen“ für sich. Insgesamt gab es am Schluss einen Punktegleichstand, so das sich gleich zwei Spieler jeweils über einen Onlinegutschein freuen konnten.

Weitere Aktionen, die in der Planung sind, ist ein Rätsel eines Escape Rooms zu lösen. Nähere Infos gibt es bei den OJA-Mitarbeitern.

Fortlaufend und wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, ist das Fitnessangebot, dass von Montag bis Freitag täglich ab 15 Uhr angeboten wird.