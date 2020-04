Die Menschen haben inzwischen begriffen, dass ihre Routinen in der Corona-Krise nicht mehr funktionieren. Bei allen Appellen und Bekanntmachungen hat die Nachricht allerdings nicht alle Osterhasen erreicht. So hatte er im Grashüpfer-Kindergarten zwar kleine Präsente für die Steppkes gebracht, aber sie sind in diesen Tagen daheim bei den Eltern. Deswegen haben sich gestern große Osterhasen auf den Weg gemacht, um den Kindern und ihren Familien Ostergrüße vor die Tür zu stellen. Verbunden sind sie im Begleitzettel mit der Hoffnung, dass man sich bald in der Kita an der Herberner Straße wiedersehen darf.