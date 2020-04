Lebenssaft ohne Angst gespendet

Geduldig und gelassen zur guten Tat: Die Blutspender in Herbern mussten ihre bekannten Pfade verlassen. Ziel war nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten die Schulaula an der Altenhammstraße, sondern das Jochen-Klepper-Haus. Die Aula steht während der Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Deswegen wurde die neue Bleibe des DRK-Ortsvereins Herbern als Ort ausgewählt. Das auf ihn zugeschnittene Geschehen musste um Corona-Sicherheitsmaßnahmen ergänzt werden.

„Wir hätten die Blutspende auch ohne Corona an zwei Tagen durchgeführt“, berichtet Claudia Gräve , die im Ortsverein für die Blutspendetermine verantwortlich zeichnet. Dass an Gründonnerstag und Karfreitag Lebenssaft gespendet werden konnte, liegt an den räumlichen Unterschieden. „In die Aula sind zwei Teams gekommen, im Klepper-Haus können wir nur eine Team unterbringen“, informiert Gräve. Bei sechs statt zwölf Spenderbetten bleibt nur die Zeit als Variable. Und die wurde eben um fünf Stunden am Karfreitag ausgeweitet.

Der DRK-Ortsverein hatte alle Räumlichkeiten so vorbereitet, dass die nötigen Abstände in Corona-Zeiten einzuhalten waren. So standen die Spender geduldig und weit genug voneinander entfernt vor der Kellertür. Am dort wartenden Empfang, gab es Platz, die nötigen Unterlagen auszufüllen, und waren auch die Ärztezimmer eingerichtet. Die Blutspende selbst fand in der ersten Etage statt. „Normalerweise hätten wir die Betten dichter zusammengestellt, so dass wir vorne Platz für die Tische, auf denen der abschließende Imbiss eingenommen wird, gehabt hätten“, erklärt Gräve. Da aber der Imbiss gestrichen und durch Lunchpakete ersetzt werden musste, gab es auch Platz die Spende- und Ruhebetten auf Abstand zu stellen.

Drastisch reduziert hatte der Ortsverein sein ehrenamtliches Personal. „Wir wollen es mit möglichst wenig Helfern über die Bühne bringen, weil das in diesen Zeiten geboten ist“, berichtet Gräve. Aus sonst 30 anpackenden Ortsvereinsmitgliedern blieben ganze drei Helfer übrig. Möglich war das auch durch die Tatsache, dass eben nur ein Blutspendeteam aus Münster vor Ort war. Dazu musste kein Imbiss betreut werden. Die Lunchpakete hatten Guido und Claudia Närdemann vorher gepackt.

Da der Imbiss vor Ort für die Blutspender ausfallen musste,hatten Guido und Claudia Närdemann schon im Vorfeld Lunchpakete vorbereitet. Foto: Theo Heitbaum

Und was sagen die Spender? „Die Gefahr sich anzustecken, gibt es überall. Sie ist hier nicht höher oder geringer als bei anderen Dingen. Und Abstands- und Hygieneregeln werden hier eingehalten“, erklärt Ludger Kruckenbaum. Auch Roswitha Küpper hat ihren Lebenssaft ohne Angst oder ungute Gefühle gespendet. Dazu kamen Geduld und Gelassenheit. „Ich probiere es später noch einmal“, erklärte Hugo Billermann beim Blick auf die lange Schlange. Deswegen dieses Mal nicht zu gehen, kam für den Mann aus Forsthövel aber nicht in Frage.

So dachten viele Menschen, denn mit 266 Blutspendern wurde ein Top-Wert erreicht. „Super toll“, kommentiert Gräve die 130 Spender vom Donnerstag und 136 vom Karfreitag. Besonders erfreulich: Nach sechs Erstspendern am Donnerstag wurden Karfreitag 21 Erstspender gezählt. „Das ist eine sehr, sehr gute Quote“, strahlt Gräve. Und es hätten noch mehr Blutspender sein können. Denn um 17 Uhr wurde an Karfreitag die Schlange so weit abgezählt, wie das Anstellen noch Sinn machte. Bis 18 Uhr war der Einlass geöffnet. „Es tut uns leid, dass der Blutspendedienst die Warteschlange schließen musste“, entschuldigt sich Gräve bei den Menschen, die nicht mehr zum Zuge kamen.

Die Frage, wo Blut gespendet wurde, bevor es die Schulaula gab, ist inzwischen auch zu beantworten: In der gegenüberliegenden Marienschule.