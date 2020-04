Zu Hause bleiben – im sozialen Netzwerk Facebook ist aus dem Appell der Politik ein Wettbewerb geworden. Unter dem Stichwort #stayhomechallenge posten Vereine und Gruppen die Botschaft. Plötzlich sind die Offiziere von Schützenvereinen gemeinsam zu sehen, obwohl sie sich physisch nicht getroffen haben. Oder der Vorstand des TuS Ascheberg vermittelt gemeinsam die Botschaft, man möge zu Hause bleiben, ohne dafür einen Clubraum aufgesucht zu haben. Wer an dem Wettbewerb beteiligt ist, nominiert drei weitere Gruppen, die in 48 Stunden ihre Botschaft als Bildercollage hochladen dürfen. Überall erzählen Bilder „Wir sind für euch da. Bitte bleibt zu Hause! Stay home.“

Dieses Zusammenrücken in Zeiten der Kontaktsperre hat jetzt zu einer weiteren Idee geführt: Es müssten alle Collagen aus den drei Orten der Gemeinde Ascheberg gesammelt werden, um sie nach Ende der Pandemie zusammenzufügen. Motto: Wir in der Gemeinde stehen auch in schweren Zeiten zusammen.

Die Ascheberger Verwaltung hat die Idee sofort aufgegriffen. „Gerne können die Vereine und Gruppierungen aus Ascheberg ihre Collagen an mich schicken an boehnisch@ascheberg.de. Dann stelle ich die Bilder auf unserer Webseite www.ascheberg.de zusammen“, erklärt Pressesprecherin Simone Böhnisch. Sind erst einmal alle Challenge-Beiträge gesammelt, ist auch eine Ausstellung möglich. Doch bis dahin heißt es erst einmal weiter: „Bleibt zu Hause! Stay home“.