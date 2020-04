Immunsystem natürlich stärken

Diese Zeit, sie ist alles andere als einfach. Nicht nur, dass das Leben heruntergefahren ist, auch viele Dinge sind Mangelware momentan. Allen voran: Desinfektionsmittel. Die Regale in den Läden, die geöffnet haben, sind zumeist leer gefegt. Aber, es gibt auch andere Mittel und Wege um vorzubeugen. „Sie kommen aus der Natur“, hat Kräuterfrau Maren Haumann hier einen kleinen Tipp parat. „Back tot the Roots“ – zurück zu den Wurzeln also.

Denn die Natur spendet den Menschen in Zeiten wie diesen vor allem eines: Kraft. „Außerdem belegen Studien, dass ein Waldspaziergang das Immunsystem stärkt.“ Maren Haumann hat sich damit eingehend befasst. Als ausgebildete Kräuterfrau weiß sie auch, wie die Pflanzen miteinander leben, „und ja, auch miteinander kommunizieren.“ Das mag sich vielleicht seltsam anhören. Aber dass Bäume über ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem verfügen, das ist mittlerweile schon schriftlich festgehalten worden. In Büchern. „Dieses Kommunikationssystem der Bäume untereinander macht den reinen Aufenthalt im Wald für uns Menschen, deshalb irgendwie schon ein Stück weit zu einer heilsamen Erfahrung“, erklärt die Herbernerin.

Sie ist sogar weitergegangen und hat sich mit Studien und Messungen, die vorgenommen worden sind, beschäftigt. „Daraus geht hervor, dass die Anzahl der natürlichen Killerzellen des Immunsystems nach einem Waldspaziergang deutlich ansteigt. Nach einem Tag ist sie um rund 40 Prozent gestiegen“, erläutert sie. Was das bedeutet? Die Abwehrkräfte werden gestärkt.

Allerdings mahnt die Kräuterfrau auch zum achtsamen Umgang mit der Natur. Ein Waldspaziergang soll erholsam sein, und eher leise als laut. „Denn auf diese Weise kann man auch den Waldgeräuschen am besten lauschen.“ Die Natur beschert uns derzeit die eigentlichen Highlights des Tages. Viele Heilpflanzen beginnen nun zu wachsen. Ob es das Lungenkraut, der Huflattich oder die Brennnessel ist. Vom wahllosen Pflücken und Selbstversuchen, rät die Fachfrau ausdrücklich ab. „Aber man könnte jetzt die Zeit nutzen, um einfach auch mal unsere heimischen Kräuter und Pflanzen kennenzulernen“, sagt sie. Viele dieser Pflanzen haben positive Wirkungen. „Die Einsatzbereiche sind vielfältig, das bringe ich den Teilnehmern unter fachlicher Anleitung in meinen Kursen näher“, macht Maren Haumann deutlich, dass auch hier nicht einfach wahllos ausprobiert werden sollte.

Abschließend kommt sie dann noch einmal auf das besagte Desinfektionsmittel zurück. „Das kann man sich nach Anleitung selber herstellen, die Zutaten gibt es über die Apotheken, aber auch online über die Naturwarenshops zu beziehen.“