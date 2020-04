Schmucke und vielfältige Kugel-/Gelschreiber sowie Füllfederhalter gestaltet der 75-jährige Alfons Nordhoff aus verschiedenen Holzarten an seiner Drechselbank. In seiner Freizeit, vor allem aber im Winter ist er oft in der heimischen Werkstatt anzutreffen.

„Das Drechseln hat mich schon immer fasziniert“, betont der Rentner. Als Betriebsschreiner beim Hammer Sägewerk hat Alfons Nordhoff das Drechseln noch von der Pike auf gelernt. Schon in den 1980er Jahren hatte der heute 75-Jährige im Zuge einer betrieblichen Holz-Ausstellung ein Auge auf die Herstellung von Kugelschreiber geworfen. „Da gab es in Freckenhorst einen Hersteller, der die Bausätze verkaufte. Das ganze war aber immer mit viel Aufwand verbunden“, erzählt Nordhoff. Als man diese Sachen ein paar Jahre später auch im Internet mühelos bestellen konnte, lief die Drechselbank heiß.

Flieder, Goldregen oder Eibe- das einheimische Holz verwendet der Rentner am liebsten für seine Arbeiten. Eine Firma auch Legden bietet ebenfalls Holz für diese Arbeiten an. „Ich hatte mal einen Rosenholz-Block, da sind ganz tolle Stifte durch entstanden“, erinnert sich der leidenschaftliche Drechsler.

Die verschiedenen Arbeitsschritte erklärt Nordhoff so: Zunächst wird das Holz in rechteckige lange Holzteile geschnitten. Nachdem ein Loch durch den Holzblock gebohrt worden ist wird ein Messingröhrchen mit dem Holz verklebt. Danach beginnt die eigentliche Drechselarbeit. Nordhoff poliert die Oberfläche auf Hochglanz. Die Rohlinge werden zuvor gewachst und geölt. Dann erfolgt der Zusammenbau. „Die Hardwareteile werden nun in die Röhrchen eingepresst. Dieses ist für mich immer spannend, weil man hier im Bruchteil einer Sekunde die Arbeit der letzten Arbeitsschritte zunichte machen kann“, erzählt Nordhoff. Die Abnehmer seiner kleinen Unikate sind Freunde und Bekannte.

Neben der Leidenschaft für Schreibgeräte drechselt Nordhoff aber noch andere Dinge. Schalen, Flaschenöffner und Teelichthalter zeichnen auch seine Handschrift. Tipps und Tricks rund ums Drechseln bekommt er durch das deutsche Drechselforum. Dieses findet viermal im Jahr in Legden statt. „Ich versuche eigentlich regelmäßig dorthin zu fahren. Man lernt ja nie aus“, räumt Nordhoff ein.