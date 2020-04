Lila Blütenmeer lädt Elfen zum Tanzen ein

Von April bis Juni kann das Wiesenschaumkraut ganze Wiesen in ein zartlila Blütenmeer verwandelt. Doch nicht den Blüten verdankt diese Pflanze ihren Namen. Nicht selten hängt schaumartige Spucke an der schönen Pflanze. Aber wer sollte das Wiesenschaumkraut angespuckt haben? Früher galt der Kuckuck als Übeltäter. Denn wenn dieses Phänomen auftritt, ist oft auch der Ruf des Kuckucks zu hören. Die Pflanze wurde deshalb auch als Kuckucksspeichel oder Kuckucksblume bezeichnet. Tatsächlich hat der Kuckuck mit diesem Rätsel jedoch nichts am Hut. Die Pflanze beherbergt nämlich die Larven von Schaumzikaden, die durch den Schaum vor Sonne und Feinden geschützt sind.

Der Blütennektar dient anderen Insekten, wie zum Beispiel dem Aurorafalter, als Nahrung im frühen Jahr und ist daher sehr wichtig für die Insekten. Für Aurorafalter beispielsweise ist Wiesenschaumkraut der wichtigste Nektarlieferant. Auch seine Eier legt dieser schöne, früh aktive Schmetterling an der Unterseite der Blätter ab.

Das elfenhafte und zarte Aussehen des Wiesenschaumkrauts war wohl Anlass für die Sage, dass, wenn man sich mit dem wie von Zauberhand an die Pflanze gehefteten Schaum an einem Maimorgen die Augen reibt, auch Elfen tanzen sehen könne. Doch vom Pflücken der zarten Blüten wurde tunlichst abgeraten, sonst kämen heftige Gewitter über die Wiese gezogen. Deshalb nannten manche sie auch Gewitterblume.

Das Wiesenschaumkraut war früher in der Landwirtschaft eine Zeigerpflanze für die Ernte und das Wetter: Blühte es ganz toll überall, gab es nur wenig Heu. Denn die Pflanzen blühen vor allem dann üppig, wenn es viel geregnet hat. Hungerblume wurde sie daher auch von den Bauern genannt.

Das Wiesenschaumkraut ist übrigens essbar. Der Geschmack ist etwas scharf und erinnert an Kresse. Deshalb ist es mancherorts auch als „Wilde Kresse“ oder „Wiesenkresse“ bekannt. Am stärksten schmecken die untersten Blätter vor der Blüte, später sind sie leicht bitter. Etwas feiner schmecken übrigens die Blüten und Knospen, die sich auch gut zum Dekorieren von Salaten eignen. Allerdings sollte man sie immer erst kurz vor dem Servieren pflücken, denn die Blüten fallen auch in der Vase schon nach einem Tag aus. Vielleicht ist das die Rache der Elfen. Denn – so wusste man früher – wer über eine Wiese mit Wiesenschaumkraut läuft, stört die Elfen beim Tanzen. Der volkstümliche Name „Muttertagsblume“ kommt wohl daher, weil das Wiesenschaumkraut gerne zum Muttertag geschenkt wurde.