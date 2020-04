Die Gemeinde Ascheberg erhält 28000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, teilt Landtagsabgeordneter Dietmar Panske (CDU) mit. Eingesetzt werden sie für den Abriss des Hauses Nummer an der Münsterstraße in Herbern. Im ursprünglichen Geschäft der Familie Stentrup war über lange Jahre ein Second-Hand-Laden, die „Herberner Fundgrube“ zu finden.

Das Grundstück wurde im Jahr 2014 durch die Gemeinde Ascheberg erworben, erläutert Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen in der Ascheberger Verwaltung, auf WN-Anfrage. Bereits beim Kauf dieses Grundstückes habe die Verwaltung aufgrund der günstigen örtlichen Lage auf die mögliche nachträgliche städtebauliche Perspektive für die Gemeinde hingewiesen. Nachdem in dem Gebäude zunächst durch die Gemeinde Ascheberg Flüchtlinge untergebracht worden waren, stand zwischenzeitlich ein Weiterverkauf im Raum. Einem örtlichen Handwerker wurde Interesse nachgesagt, das Grundstück kaufen und mit seinem Betrieb bebauen zu wollen. Jetzt soll es, teilt van Roje mit, nach dem Abriss Platz für neue Ideen machen. Der Abriss sei mit etwa 43000 Euro kalkuliert und werde bei einer Förderquote von 65 Prozent mit 28000 Euro bezuschusst. „Die Verwaltung freut sich über den Zuschuss und die damit verbundenen Möglichkeiten zur künftigen Nutzung des Grundstückes“, erklärt van Roje. Weitere Information, was mit dem Grundstück geplant sei, würden in den nächsten Wochen folgen.

Insgesamt werden in Nordrhein-Westfalen 270 Ideen in 133 Dörfern gefördert. Dazu stehen rund 24,8 Millionen Euro zur Verfügung. Im Kreis Coesfeld werden Projekte mit insgesamt 825000 Euro gefördert, wie Panske und Kollege Wilhelm Korth berichten.