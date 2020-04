Heitmanns versilbern alte Spiele

Tom war die treibende Kraft. „Er wollte dort hin“, berichtet Bernd Heitmann . Das Ziel des Sohnemanns war die ZDF-Sendung „Bares für Rares“. Den Wunsch wahr werden zu lassen, war allerdings nicht so einfach: „Wir haben nichts Rares, keinen alten Familienschmuck oder besondere Gemälde“, erzählt der Ascheberger.

Als es darum ging, den Haushalt einer Tante in Bonn aufzulösen, fielen ihm alte Spiele in die Hand. Normalerweise ein Fall für die Abfalltonne. Aber sie hatten fast 100 Jahre auf dem Buckel. Heitmann machte sie darum als Türöffner für den Raritäten-Handel im ZDF aus: „Wir haben uns im November beworben, die Aufnahme ist dann am 6. Dezember erfolgt.“ Bis Dienstag musste er Stillschweigen bewahren. So etwas lassen sich die Sender vertraglich zusichern. Erst seitdem dürfen die Heitmanns über die Sendung, die Horst Lichter moderiert, reden.

Zweites Fernseh-Intermezzo

Mit 15 Jahren durfte Sohn Tom nicht vor die Kameras treten, Vater Bernd musste ihn begleiten, ließ aber weitgehend den Nachwuchs reden. Beiden ging es in erster Linie darum, hinter die Kulissen zu schauen, weniger um die Aussicht, gute Geschäfte zu machen. Die Erwartungen des Juniors zum Start bezifferte er selbst auf 20 Euro, jeweils zehn Euro Taschengeld für ihn und Bruder Tom.

Heitmanns bei Bares für Rares Foto: hbm

Ein Experte machte dem Aschebergere Duo aber Mut, dass am Ende mehr Geld herausspringen könnte. Insbesondere die „Reise nach Amerika“ mit alten Zinnfiguren hatte für ihn einen höheren Wert. Auf 130 Euro schätzte er die Sammlung alter Spiele. Damit ging es in die Arena, in der fünf reale Händler sitzen. „Sie haben ihre Trucks auf dem Parkplatz stehen“, berichtet Bernd Heitmann. Leider, aus seiner Sicht, sprangen nur zwei Händler auf die alten Spiele an. Nach kurzem Gespräch nimmt Tom am Ende 100 Euro mit nach Hause, fünf Mal mehr als er anfangs erwartet hat.

Mit Homer-Simpson-Münze in Sat1-Show

Und: So kurz, wie es im Pantoffelkino aussieht, ist das Verkaufsgespräch nicht ausgefallen. „Wir haben einige Argumente gebracht, warum die Sachen wertvoller sind. Da ist einiges zusammengeschnitten worden“, berichtet Bernd Heitmann. Ohnehin wurden die Auftritte mehrmals gedreht. Die Heitmanns mussten dafür immer wieder die gleichen Plätze einnehmen und sich darauf konzentrieren, genau richtig zu stehen, damit das Schneiden später ohne Ruckler möglich war. „Deswegen sehen wir nicht ganz so locker aus“, glaubt Heitmann. Für ihn war es binnen eines Jahres das zweite Fernseh-Intermezzo. Mit einer Homer-Simson-Münze schaffte der Ascheberger es in die Sat1-Show „Genial daneben“. Die Erfahrung spürte er nun: „Da war ich viel nervöser als bei diesem Auftritt.“

Heitmann bei Bares für Rares: 100 Euro für Tom Heitmann Foto: hbm

In sozialen Netzwerken wird nach der Devise „Aller guten Dinge sind drei“ augenzwinkernd schon geunkt, wie es mit der Fernsehkarriere weiter gehen könnte. Ein Vorschlag ist das Dschungelcamp.