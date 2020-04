Bürgerschützen sagen Fest ab

Aufgrund der Entscheidung aus Berlin hat der Bürgerschützenverein Ascheberg sein Schützenfest abgesagt. „Schweren Herzens müssen wir unser Schützenfest, das wie immer am Christi Himmelfahrt Wochenende stattfinden sollte, absagen. Wir haben mit der Absage in enger Absprache mit unserem langjährigen Festwirt Frank Strohbücker bis jetzt, also dem Ende der ersten einschränkenden Maßnahmen, gewartet“, erklärt Präsident Andreas Reckel . Nun sei es aber an der Zeit, die Konsequenzen zu ziehen. Reckel erklärt: „Es ist einfach nicht zu verantworten, ein Fest mit vielen hundert Menschen, jung und alt, zu feiern und sie so dem Risiko aussetzen, sich auf dem Festplatz oder im Festzelt mit dem Covid-19 Virus zu infizieren. Dieses Risiko ist einfach zu groß und wäre auch in höchstem Maße verantwortungslos, so gerne wir auch mit den Menschen in unserer Gemeinde feiern würden. Schweren Herzens akzeptieren wir aber die politische Entscheidung, die richtig und wichtig ist.“ Dass ein Schützenfest einmal ausgefallen ist, daran kann sich keiner aus dem aktuellen Vorstand erinnern lässt der Verein verlautbaren. Die Absage des Schützenfestes hat neben den gravierenden Umsatzeinbußen des Festwirtes, der Musiken und den anderen betroffenen Beschickern auch regentschaftliche Konsequenzen. „Dann regieren wir halt noch ein Jahr länger, ich finde sowieso, dass die Regentschaft eines Imperators zwei Jahre dauern sollte, das hat er sich verdient. Wir werden uns die Freude am Leben durch die aktuell so schwierige Lage nicht nehmen lassen“, erklärt Kaiserin Marita augenzwinkernd für sich und Imperator Norbert Rüschenschmidt.