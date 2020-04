Faszinierende, aber tückische Pflanze

Der Aronstab ist eine auffällige Pflanze, die in feuchten Laub- und Mischwald auf lockerem und nährstoffreichem Humusboden wächst und bis zu 40 Zentimeter hoch wird. Im Frühling streckt der Aronstab seine pfeilförmigen Blätter aus dem Waldboden. Erst Ende April/Anfang Mai bekommt er sein typisches Gesicht: Jetzt bildet er große Knospen mit einem braunen, stabförmigen Kolben in der Mitte. Wenn der Sommer zu Ende geht, so die Pressemitteilung, hat er sich verwandelt: Leuchtend orange-rote Früchte schmücken ihn. Und mit der Pflanze im Frühjahr hat er dann kaum noch Ähnlichkeit.

Die Früchte des Aronstabs schmecken leicht süßlich und sind bei Vögeln sehr beliebt. Sie verbreiten auch seine Samen. Und so kann es vorkommen, dass plötzlich ein Aronstab im Garten wächst!

Aber Vorsicht: Für viele Tiere und auch für den Menschen ist der Aronstab giftig! Er kann Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall verursachen. Junge Blätter können auch mit Bärlauch verwechselt werden. Also immer ganz genau hinschauen!, mahnt der Heimatverein Herbern weiter.

Um daran zu erinnern, dass die schöne Waldpflanze giftig ist, wurde der Aronstab zur Giftpflanze des Jahres 2019 gewählt. Früher wurde der Aronstab als Hexen- und Zauberpflanze betrachtet. Ein Liebeszauber wurde ihr nachgesagt. Verbreitet war auch der Glaube, dass man mit dem Aronstab Schlangen abwehren und böse Träume vertreiben könne. Und wenn man Kindern den Aronstab in die Wiege legte, sollte dies vor Unholden schützen.

Ihren Namen verdankt die Pflanze dem obersten Teil des Blütensprosses, dem sogenannten Kolben: Er bezieht sich auf den Stab des Aaron, der – so steht es im Alten Testament – ergrünte, als er in den Wüstensand gesteckt wurde und reichlich Blüten und Früchte trug. Weitere Namen sind unter anderem Aasblume, Stinkblume oder Kesselfallenblume, die sich auf Besonderheiten der Blüte beziehen.

Eine ganz besondere Blüte: Die Kesselfalle. Der Aronstab hat einen ganz besonderen Weg der Bestäubung entwickelt. Der Blütenstand des Aronstabs ist von einem charakteristischen, weiß-grünlichen Hochblatt umgeben. Dieses tütenförmig eingerollte Blatt bildet eine sogenannte Kesselfalle für bestimmte Bestäuberinsekten wie Aasfliegen oder Schmetterlingsmücken. Die Insekten werden durch den aasartigen Geruch des Kolbens angelockt und fallen ins Kesselinnere, wo sie die Blüten bestäuben. Am nächsten Morgen erschlafft das Blütenblatt. Die Besucher können wieder heraus, um mit dem transportierten Samenmaterial andere Pflanze zu bestäuben. Dann bilden sich die Fruchtstände, die im Herbst leuchtend rote Beeren tragen.