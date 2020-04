Das Festlokal gebucht, die Gäste eingeladen, ihren 90. Geburtstag muss Mary Hönekop aus Bakenfeld heute wegen der Corona-Krise aber im Kreis der Hausgemeinschaft feiern. Getauft auf den Namen Maria Greive wuchs die Jubilarin in der Ascheberger Hegemer-Bauerschaft auf. Schon früh wurde sie auf dem elterlichen Hof Mary gerufen, dabei blieb es bis heute.

Als Hauswirtschafterin und Familienpflegerin der Caritas hat sie in einigen Familien meistens über viele Jahre gearbeitet. Sie hat gekocht, Menschen gepflegt, Steppkes zum Kindergarten gebracht und war so der „gute Geist“ in ihren Familien. 1986 kam sie durch die Heirat mit Franz Hönekop nach Bakenfeld. Ihrer Arbeit blieb sie bis zum Rentenalter treu. Die 90-Jährige ist jung und mobil geblieben. Auf dem Hof halten sie zwei Urenkelkinder, die gerne mit ihr basteln und Plätzchen backen, auf Trab. Am Liebsten arbeitet die Jubilarin jeden Tag im Garten, um dann mal eben fix mit dem Auto ins Dorf zu fahren. Sie liebt die Geselligkeit, pflegt Kontakte und Bekanntschaften. Gerne hätte die Jubilarin es heute an ihrem Ehrentag getan. Den guten Wünschen für die Zukunft von Familie, Freunde, Bekannten und Nachbarn schließen sich die „Westfälischen Nachrichten“ gerne an.