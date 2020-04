Ein gerodetes Waldstück an der Davensberger Ortsgrenze zu Rinkerode hat der Freiwilligen Feuerwehr einige Einsätze beschert. Weil es auf der Fläche am Rinkeroder Weg/Daverthauptweg immer wieder brannte, rückte die heimische Wehr sechs Mal aus, zwei Mal wurde der Löschzug Rinkerode alarmiert. „Zum ersten Mal waren wir im Februar dort. Vor und über Ostern bis jetzt wurde es dann intensiver“, informierte Wehrführer Rainer Koch gestern am frühen Abend. Zuvor waren alle drei Löschzüge auf dem Gelände im Einsatz. Schließlich ist wegen der anhaltenden Trockenheit die Gefahr des Ausbreitens zu einem großen Davert-Waldbrand erheblich höher als sonst.