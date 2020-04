Gesellschafter stimmen digital zu

Die Gesellschafter des Bürgersolarkraftwerks Herbern haben ihr Treffen in diesem Jahr wegen der Corona-Vorgaben abgesagt. Per Mail sind allerdings alle Informationen verschickt und die nötigen Beschlüsse gefasst worden.

Die Anlage auf dem Herberner Schuldach hält von Beginn nicht mit dem Vorzeigeobjekt auf der Ascheberger Lambertusschule mit. Sie ist ungünstiger ausgerichtet und mit anderen Modulen bestückt. Trotzdem liegt der Ertrag von 8,7 Prozent vor Abschreibung und Zinsen deutlich über Renditen, die mit Geldgeschäften bei Geldinstituten zu erzielen sind.

Die 63 000 Kilowattstundenanlage wurde vor zehn Jahren für 207 900 Euro netto installiert. Finanziert wurde sie mit 528 Anteilen zu 393,73 Euro. Die Einspeisegebühr ist nach dem damals geltenden Regeln gesplittet. Bis 30 Kilowattpeak gibt es 43,01 Cent, darüber 40,91 Cent.

Im Jahr 2019 wurden 48 913 Kilowattstunden erwirtschaftet. Das liegt knapp unter den vorher erwarteten 80 Prozent (50 400 Kilowattstunden). Die Westnetz überwies dafür 20 499,42 Euro an die Gesellschaft. Sie hatte Kosten von 2415,81 Euro. Darin steckt eine Dachmiete von 409,99 Euro, die an die Gemeinde Ascheberg geflossen sind. Die Arbeit der Geschäftsführer Rainer Bultmann und Ralf Dohmen war schon im Vorfeld der geplanten Versammlung geprüft und nicht beanstandet worden. Einwände hätten die Gesellschafter in einer Frist vortragen können. „Es ist kein Einwand gekommen. Dafür gab es Mails, die sich mit dem Verfahren einverstanden erklärt haben“, informiert Bultmann, der mit Dohmen ein Jahr als Geschäftsführer weiter macht. Normalerweise hätte das Duo zur Wahl gestanden, aber normal sind die Zeiten aktuell nicht.

Das Jahr 2019 brachte die viertbeste Sonnenernte, die deutlich hinter dem Rekord aus dem Vorjahr (53 398 Kilowattstunden) zurückbleibt. Der beste Monat mit 8485 Kilowattstunden war der Juni, besonders dunkel der Dezember. Insgesamt ist die Anlage an dem Punkt, an dem die Gesellschafter ihren „Einsatz“ bald zurück haben.