Bauausschuss ist als Livestream geplant

Die Kontaktsperre hat in den vergangene Wochen auch die Kommunalpolitik in Ascheberg ausgebremst. Der sogenannte Lenkungsausschuss zum An- und Umbau der Profilschule Ascheberg musste die Arbeit ruhen lassen. „Das war bisher unschädlich, weil es keinen externen Zeitdruck gibt“, informiert Bürgermeister Dr. Bert Risthaus im WN-Gespräch. Den spürt die Gemeinde aber beim Umgestalten der Plätze: „Da endet am 30. September die Frist für Anträge auf Fördergelder“, erklärt der Verwaltungschef. Weil Ascheberg hier im Gegensatz zur Profilschule mit Geld vom Land plant, muss das Thema im Rahmen der jeweils gültigen Corona-Rechtslage weiterbehandelt werden. Risthaus verweist darauf, dass noch zwei Runden mit der Öffentlichkeit geplant sind. Natürlich lässt die Verwaltung die Pläne rund um die Profilschule nicht schleifen. Dort sind die Umzugspläne in Herbern und auch Schuljahresstarts Dinge, die es zu beachten gilt.

Zurückmelden wird sich die Kommunalpolitik – Stand am Freitag – am 7. Mai (Donnerstag) mit einer Sondersitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Sie wird nach den höchsten Hygiene-. und Abstandsregeln vorbereitet und durchgeführt. Weil die Gemeinde insbesondere beim Bebauungsplan „Breilbusch“ mit einem größeren Interesse rechnet, plant die Verwaltung eine Premiere. „Wir wollen die Sitzung per Live­stream übertragen, sodass Interessenten Vorträge und Diskussion im Internet verfolgen können“, berichtet Risthaus. Da Besucher ohnehin nicht mitreden dürfen, würde die virtuelle Teilnahme das Durchführen erleichtern.

Abgesagt hat der Verwaltungschef die für heute vorgesehene abgespeckte Version der Übergabe des Feuerwehrgerätehauses. Die Bauabnahme sei inzwischen erfolgt, kleinere Nacharbeiten auch in der Dokumentation noch nötig. Risthaus hofft, dass es den Ehrenamtlichen bald möglich sein wird, den zweiten Teil des Umzugs durchzuführen. Bisher steht dem die Kontaktsperre im Weg. Ziel sei es, das alte Feuerwehrgerätehaus, die alte Rettungswache und den KiK-Markt im Sommer abzureißen.

Aufgrund vermehrter Anfragen bereitet die Verwaltung aktuell weitere Sonderöffnungstermine der Recyclinghöfe für Anfang Mai vor. Nähere Informationen dazu werden in Kürze bekannt gegeben.