Von einer gelungenen Aktion spricht Dagmar Stüdemann . Die Leiterin der Übermittagsbetreuung Ascheberg am Standort Davensberg hat jetzt zahlreiche Bilder und andere Überraschungen an Tim Reißmann übergeben. Der ist Leiter des Caritas-Wohnhauses. Die Kinder aus der Übermittagsbetreuung hatten eine ganze Woche lang kleine Kunstwerke gemalt oder gebastelt. „Wir wollten den meist älteren Menschen eine Freude machen, weil sie doch im Altenheim und im Caritas-Wohnhaus aufgrund des Corona-Virus keinen Besuch empfangen dürfen“, erläutert Dagmar Stüdemann.

„Auch bei uns, der Übermittagbetreuung in Ascheberg und Davensberg, ist nichts wie immer. Um den Kontakt zu den Eltern und Kindern nicht zu verlieren, informieren wir diese aktuell per Mail“, gibt sie einen Einblick in ihren Corona-Alltag.

Die Leiterin de Übermittagsbetetreuung, Dagmar Stüdemannm, übergibt die Bilder der Kinder an Wohnhausleiter Tim Reißmann Foto: privat

Dagmar Stüdemann beschreibt weitere Aspekte: „Wir sind auch ein Teil der Notbetreuung und betreuen am Nachmittag in der gleichen Gruppenzusammensetzung wie die Schule am Vormittag. Das sind zur Zeit sechs Kleingruppen mit maximal fünf Kindern plus einer Betreuungskraft,. Zusätzlich befinden sich Ersatzkräfte im Hintergrund um kurzfristig mit einzuspringen. Wie immer wird dafür in der Küche frisch gekocht, allerdings wird zur Zeit nicht gemeinsam gegessen, sondern jede Kleingruppe ist für sich Dabei achten wir auf die entsprechenden Abstände, genau wie in der gesamten Spielzeit. Dabei haben die Kinder schon viele Ideen, wie etwa Zollstock, Nordic Walking Stöcke, Bambusstäbe entwickelt, um die richtige Entfernung einzuhalten.

Um den Kindern den Alltag kurzweilig zu gestalten, haben wir unter anderem mit ihnen Kunstwerke hergestellt, um damit den Bewohnern des Altenheimes und des Caritas Wohnhauses ihre Einsamkeit zu verschönern. Zusätzlich wurden die Kinder zu Hause per Mail gebeten, sich auch zu beteiligen und ihre Werke in dem Briefkasten der ÜbM zu hinterlegen.“

So seien zwei dicke Briefe entstanden. Darin befinden sich außerdem DVDs der Aufführung „Karneval der Tiere“, die zusammen mit der Musikschule im Dezember statt gefunden hat.

Ab Montag, (4. Mai) geht die Betreuung voraussichtlich in die nächste Phase. Für die Schüler der vierten Klassen soll der Unterricht beginnen. Zusätzlich gibt es weiterhin die Notbetreuung.