Rohrleitungen und Asphalt sind verlegt, die Straßenlaternen stehen. Nun haben Bürgermeister Dr. Bert Risthaus und Fachbereichsleiter Klaus van Roje die östliche Stichstraße im Gewerbegebiet Steenrohr für den Verkehr freigegeben, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. „Somit können die Betriebe am Haselburger Damm 21 - 29 nun ohne verkehrliche Einschränkungen ihrer Arbeit nachgehen“, heißt es dort.

„Die Straße ist ein Jahr früher fertig geworden, als ursprünglich geplant“, erläutert Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen. „Den Endausbau dieser östlichen Stichstraße haben wir vorgezogen, weil wir dort in einem Rutsch eine größere Gewerbefläche verkaufen konnten.“

Insgesamt sind an der Stichstraße 1325 Quadratmeter Asphalt verlegt, 350 Quadratmeter Gehweg gepflastert, Straßenbeleuchtung installiert und Leerrohre für spätere Stromleitungen von Photovoltaikanlagen verlegt worden.

„Der Kreuzungsbereich am Haselburger Damm soll demnächst noch durch eine große Straßenlaterne ausgeleuchtet werden“, kündigt Klaus an Roje an. Auch während der Bauarbeiten waren laut Mitteilung alle Grundstücke ohne Einschränkungen zu erreichen.