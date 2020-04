Ordner weisen in die Kirche ein

Mit dem 1. Mai (Freitag) gilt in den Gemeinden St. Anna Davensberg, St. Benedikt Herbern und St. Lambertus Ascheberg für Werktags-, Vorabend- und Sonntagsmessen wieder die reguläre Gottesdienstordnung, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Am 1. Mai wird der Herz-Jesu-Freitag wegen des Feiertages nur in Ascheberg gefeiert. Ab Samstag und Sonntag finden in allen Gemeinden wieder die Messen statt. Vespern und Andachten fallen weiter aus, wegen des Vereinzelungsgebotes der Gottesdienstbesucher entscheiden über die Wiederaufnahme von Gruppen- und Verbandsgottesdiensten (KFD, Senioren und andere) die jeweiligen Vorstände. Das Tragen eines Mundschutzes ist für die Gottesdienstbesucher freiwillig aber begrüßenswert. Die Werktagsgottesdienste, Vorabend- und Sonntagsmessen finden in den jeweiligen Hauptschiffen statt. Es gilt ein Abstandsgebot zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts von 1,50 Metern. Die Zahl der Plätze ist wegen dieser Maßgabe reduziert, Sitzplätze sind ausgewiesen, freizuhaltenden Bänke werden durch Kordeln sichtbar abgesperrt. An den Wochenenden hilft in den ersten Wochen ein Ordnungsdienst bei der Orientierung. Die Lieder sind an den Wochenenden auf Liedzetteln abgedruckt. Kindertaufen sind ab Mai wieder möglich. Nachbarschaftsgebete, Sechswochen- und Jahresämter können wieder stattfinden, bei vermuteter großer Teilnahme vorzugsweise werktags. Die Beschränkung auf 20 Teilnehmer für Beisetzungsfeiern gilt weiterhin.

Für die Messebesuche, die ab 1. Mai wieder möglich sind, empfiehlt die katholische Kirchengemeinde: „Mitzubringen sind Gelassenheit, gute, österliche Laune und eine Mund-Nasenmaske, die beim Herein- und Herausgehen getragen werden muss. Wer eine Erkrankung der Atemwege hat, sollte zur eigenen Sicherheit und aus Rücksicht auf andere Gottesdienstteilnehmer der Messe fernbleiben.“ Einlass für die Vorabend- und Sonntagsgottesdienste ist 30 Minuten vor Beginn bei den barrierefreien Portalen.

In Ascheberg und Herbern gibt es samstags und sonntags Einlasskarten durch den Ordner vor der Kirche. Maximal können jeweils drei Personen eines Haushaltes in den Seitenschiffen, beziehungsweise bis zu sechs Personen eines Haushaltes in den Hauptschiffen Platz finden. In den Seitenschiffen besteht (in den zugelassenen Bänken) freie Platzwahl, in den Hauptschiffen werden die Kirchenbesucher durch den Ordner in der Kirche platziert. Beide Kirchen bieten Platz für maximal 124 Gläubige. In Davensberg werden die Reihen von vorne links nach hinten recht+s mit eintreffenden Gläubigen gefüllt, der Ordner sorgt für die Abstände. In St. Anna ist Platz für maximal 110 Gottesdienstbesucher. Sollten die Kirchen gemäß geltendem Abstandsgebot gefüllt sein, müssen weitere Besucher abgewiesen werden.

Der Kommunionempfang erfolgt am Platz. Die Kommunionhelfer tragen Mundschutz und teilen mit desinfizierten Händen aus. Die Spendungsformel „Der Leib Christi“ und das „Amen“ des Empfangenden entfallen. „Sollten aus ihrem Haushalt drei oder mehr Personen zum Gottesdienst gehen, kommen sie bitte zusammen zur Kirche. Damit wären die Plätze am besten ausgenutzt“, heißt es in der Mitteilung.

Zum Auszug gilt in allen Kirchen eine angepasste Auszugsordnung, um auch hier das Abstandsgebot einzuhalten. Die Liedzettel des Sonntagsgottesdienstes sollen die Teilnehmer mitnehmen. Die Kollekte kann vor dem Herausgehen in bereitgestellte Körbe gelegt werden. Ausgänge sind alle Kirchenportale, nach dem Heraustreten sollen die Teilnehmer zügig weitergehen. Das Abstandsgebot und die Kontaktsperre gelten auch auf den Kirchplätzen.

Am 2. und 3. Mai gibt es vor Messbeginn eine kurze Information zu den Verhaltensregeln durch ein Mitglied des Seelsorgeteams. Angesichts der Fülle an Umstellungen bittet das Seelsorgeteam um Verständnis, wenn es anfangs „holpert“ und um strikte Einhaltung der Vorgaben der Ordner.