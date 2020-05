Ausschuss erstmals live im Internet

Registrierung der Besucher im Rathausfoyer. Zugang ins Bürgerforum nur mit Mund-Nasen-Bedeckung. Weit auseinander gerückte Tische und Stühle im Saal für Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Besucher. Corona ließ grüßen. Wegen dieser Einschränkungen wurde der öffentliche Teil der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag erstmals live im Internet übertragen. Thorsten Koch von der MEG Medien an der Kamera nahm die Politiker während ihrer Wortbeiträge groß ins Bild. Sein Kollege Simon Gaßmöller sorgte am Mischpult für verständlichen Ton und die Bildregie.

Die Tagesordnung drehte sich zunächst um das neue Baugebiet „Breilbusch“, in dem ab Frühjahr/Sommer 2021 voraussichtlich 43 Grundstücke für Häuslebauer zur Verfügung stehen werden. Mit der Erschließung könnte im Herbst begonnen werden. Die Vermarktung der Grundstücke soll parallel erfolgen. Markus Klaverkamp vom Ingenieurbüro IBAK stellte den Kommunalpolitikern den Straßenausbauentwurf vor. Ein wichtiges Thema war die Verkehrssicherheit. Innerhalb des Gebietes, in dem die Verkehrsflächen gepflastert werden, sollen dazu unter anderem sechs Pflanzbeete mit Bäumen im Straßenraum dienen sowie die Ausweisung von Verkehrsberuhigten Bereichen beziehungsweise Tempo 30 an den Einmündungen zur Nordkirchener Straße. Darüber hinaus sind rund 30 öffentliche Parkplätze im Straßenraum vorgesehen.

Aktuell gilt an der Nordkirchener Straße Tempo 70. Durch Versetzen des Ortseingangsschildes oder ein Tempo-50-Schild soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit am neuen Baugebiet reduziert werden. Ludger Wobbe (CDU) reichte das nicht aus. Er plädierte für „bauliche Maßnahmen“ zur Geschwindigkeitsreduzierung. Mit Blick auf die Familien mit kleinen Kindern setzte sich Jochen Wismann (FDP) für eine Verkehrsberuhigung an der Nordkirchener Straße schon während der Bauphase ein. Beide Hinweise wurden zur weiteren Beratung ins Sitzungsprotokoll aufgenommen. Markus Klaverkamp machte darauf aufmerksam, dass für die Nordkirchener Straße von der Sandstraße bis zur Südallee ohnehin ein Gesamtkonzept zur Verkehrsberuhigung entwickelt werden soll.

Ein weiteres Thema war die Umgestaltung der Lüdinghauser Straße: Für den geplanten Hit-Markt und die vorgesehene Neuausrichtung des Aldi-Marktes müssen das alten Feuerwehrgerätehaus und die DRK-Rettungswache weichen. Daraus ergeben sich in Zukunft neue innerörtliche Verkehrsströme, an die die Lüdinghauser Straße zwischen Sandstraße und Eschenbachstraße angepasst werden muss. Hierzu schlug Markus Klaverkamp im Rahmen des Straßenausbauentwurfes im Wesentlichen Folgendes vor:

1. Die vorhandene Querungshilfe am alten Feuerwehrgerätehaus soll zurückgenommen und durch einen Fußgängerüberweg mit taktilen Hilfen für Menschen mit Behinderungen ersetzt werden.

2. Die Altglascontainer sollen an die Einmündung der Adamsgasse versetzt werden. Zwischen den drei Linden sollen Haltebuchten für die Anlieferung eingerichtet werden.

3. Laut Polizei und Kreisverwaltung sei der vorhandene, kombinierte Geh- und Radweg nicht mehr genehmigungsfähig, berichtete Klaverkamp. Darum soll die aktuell sechs Meter breite Fahrbahn um jeweils 50 Zentimeter in beide Richtungen verbreitert werden (mit unterirdischen Schutzvorrichtungen für die Wurzeln der Allee-Bäume). Der Radverkehr soll links und rechts auf markierten Schutzstreifen auf der zu erneuernden Fahrbahn geführt werden.

Grundsätzlich stimmte der Ausschuss diesen Vorschlägen zu. Gleichwohl wurden Änderungswünsche ins Protokoll aufgenommen. In Abstimmung mit dem Kreis Coesfeld soll geprüft werden, ob beziehungsweise wie die neuen Fahrradstreifen farblich gekennzeichnet werden dürfen. Der Radstreifen aus Richtung Bahnhof soll möglichst bis zur Sandstraße geführt werden. Bezüglich der dazu benötigten Fläche soll das Gespräch mit den Anliegern gesucht werden. Auf dem künftigen Hit-Parkplatz soll eine Stellfläche eingespart werden, damit ein geradliniger Überweg Richtung Aldi gebaut werden kann. Schließlich stieß die geplante Verlegung des Container-Platzes auf Bedenken. Deshalb soll die Verwaltung nach einer alternativen Lösung suchen. Der Umbau der Lüdinghauser Straße soll im Herbst beginnen.