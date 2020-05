Georg Silkenbömer hofft auf Fairness. Auf Verhandlungen auf Augenhöhe. Ob sich diese Erwartungen erfüllen, zeichnet sich erst ab der kommenden Woche, so der Kreislandwirt, der mit seinem Vater Franz und zwei Auszubildenden einen bäuerlichen Familienbetrieb führt. Eben diese Höfe stünden am Ende einer längeren Kette. Mit Coronafällen in den Schlachthöfen und Schlagzeilen in den Medien stehen die Landwirte abermals vor erheblichen Herausforderungen.

Dazu zählt zunächst einmal, wer ab jetzt überhaupt schlachtreife Tiere abnimmt. „Das ist eine spannende Frage“, betont der 37-Jährige, der sich ehrenamtlich für seinen Berufsstand einsetzt.

Sollte der Schlachthof in Coesfeld nur eine Woche ausfallen, blieben die Folgen gering, so Silkenbömer. Offen sei aber, was die Tests in anderen Schlachthöfen ergeben und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Bisher arbeite die Viehverwertungsgenossenschaft Lüdinghausen-Selm (VVG) viel mit Coesfeld zusammen. Kurze Transportwege und Regionalisierung bei der Fleischproduktion seien wichtige Faktoren. Sollte es zu Engpässen kommen, können beispielsweise Schweine (die nach 180 bis 200 Tagen ihre Schlachtreife erreicht haben), durchaus länger im Stall verbleiben – falls es die Kapazitäten der Landwirte hergeben. Allerdings richteten sich die Erlöse für die Tiere nach Idealmaßen, die dann wohl nicht mehr zu erfüllen seien. Von Hof zu Hof könnten die Familien ganz unterschiedlich von möglichen Folgen der Corona-Pandemie getroffen werden.

Bisher hatte Silkenbömer beobachtet, dass während der Virus-Krise der Preiskrieg, der sonst oft um Fleischprodukte tobt, weniger ausgefochten wird. Sollten die Abnehmer im Lebensmittelhandel jetzt aber Preise drücken, werde das den Produzenten arg zusetzen. Immerhin, allein in Ascheberg gebe es noch rund 50 Höfe, die, unterschiedlich intensiv, Schweine halten.

Dass offenbare Missstände – der Agar-Ingenieur Ascheberg warnt aber vor zu frühen Aussagen über Infektionsketten, solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind – in Schlachthöfen, das Image dieser Branche weiter ramponieren, sei zu erwarten, so Silkenbömer.

Das Ansehen der Landwirte müsse aber nicht zwangsläufig wie im Sog in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Ascheberger setzt vielmehr auf Information und Transparenz, um seine Arbeit und die Abläufe in seinem Betrieb nachvollziehbar zu machen. In dieser Haltung bestärkt hätten ihn die Erfahrungen, die er am Tag des offenen Hofes gemacht habe. Das Interesse und die Wertschätzung der Besucher seien hoch gewesen: „Die Leute sind mit guten Eindrücken und Antworten auf ihre Fragen nach Hause gegangen.“

Wertschätzung, die sich auch in Arbeitsbedingungen und Lohn während aller Etappen der Fleischproduktion widerspiegelt, sei ein Anliegen, das die Landwirte teilen. Sie wollen aber nicht, dass der Preiskampf an der Ladentheke auf ihrem Rücken ausgetragen wird.