Während der Pandemie boomt Bio erst recht: Der Anspruch an gesunde Ernährung als Immunverstärker fährt mit den Einkaufswagen durch die – laut IHK – 2493 Lebensmittelmärkte des Münsterlandes. „Die Abnahmemengen der Märkte haben sich vervierfacht“, beschreibt Patric Frisse von der Davert GmbH aus Ascheberg den Ansturm auf Produkte wie Mehl, Reis, Haferflocken, Bohnen, aber auch Convenience-Waren besonders zur Zeit der Hamsterkäufe von Ende Februar bis Anfang März. „Mit unserem lange haltbaren Sortiment eignen wir uns einfach besonders gut für die Bevorratung“, erläutert der Marketing-Manager.

Mehl aus der eigenen Mühle

Der Bio-Lebensmittelhersteller produziert 98 Prozent seiner 246 Produkte selbst, mahlt Mehl in der eigenen Mühle. „Wir fahren zur Zeit mehrere Sonderschichten“, unterstreicht Frisse. Weshalb der Kunde in den Märkten – Davert beliefert mit der einen Hälfte seiner Produkte den konventionellen Handel, die andere Hälfte kauft der Verbraucher in Bioläden und -Märkten – eine Zeit lang vor leeren Regalen stand, ist eine Frage der Lieferketten. „Da muss man echt ein bisschen weiter denken und sich in solchen Zeiten mal die Frage stellen: Wie attraktiv ist eigentlich der Job des Lkw-Fahrers?“, meint Frisse. Denn dieser Berufsstand sei im Moment gefragt wie nie.

Handel braucht flexible Lösungen

Natürlich muss der Handel flexible Lösungen finden. Aber: „Generell sind uns keine dauerhaften Versorgungsengpässe bekannt“, stellt Jens von Lengerke, Abteilungsleiter für Handel, Dienstleistung und Stadtentwicklung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen, klar. Die eigentlich sehr gut funktionierenden, ineinandergreifenden Lieferketten könnten auf Sondereffekte wie die Pandemie-bedingten Angstkäufe nur sehr langsam reagieren, Lagerkapazitäten für Frischwaren beispielsweise nicht von jetzt auf gleich verdoppelt werden. „Zur Zeit herrscht eine extreme Verschiebung der Gesamtversorgung in die Lebensmittelmärkte. Sie müssen die Versorgung aus Schulmensen, Kantinen und Restaurants kompensieren“, beobachtet von Lengerke. Zudem gehe die Tendenz zum „Großen Bon“: „Der Rentner, der aus Sozial-Kontakts-Gründen sonst jeden Tag in den Supermarkt geht und ein paar Kleinigkeiten kauft, geht jetzt nur zweimal die Woche, um sich nicht anzustecken und kauft dann natürlich auch mehr“, gibt der Handelsexperte ein Beispiel dafür, dass auf einen Schlag mehr Waren den Supermarkt verlassen.

Bio-Produkte boomen

Der Umsatzsprung in der Lebensmittelbranche trifft nicht nur das Bio-Segment. „In unserer Branche kann man definitiv sagen: Es boomt. Wir haben Zuwächse in relevanter zweistelliger Höhe. Ich habe von anderen Lebensmittelmärkten gehört, dass diese Mehrumsätze von 30 Prozent und darüber hinaus haben“, resümiert Michael Radau, Präsident des Handelsverbandes NRW und Einzelhändler mit Firmensitz in Münster.

Für ihn ist es eine positive Erfahrung in der Branche, dass die Wertschätzung von Lebensmitteln und des Lebensmittelhandels gestiegen ist. Viele Kunden bemerkten, dass „die Mitarbeiter im Handel einen tollen Job machen“ und ließen diese durch ein Dankeschön und kleine Gesten an die Beschäftigten auch spüren.