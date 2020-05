Die zentralen Plätze im Ortskern Ascheberg sollen neu gestaltet werden. Dafür liegen nun drei Vorentwürfe verschiedener Planungsbüros vor. Sie sind online auf der Webseite der Gemeinde Ascheberg zu sehen unter: www.ascheberg.de/bauen-wohnen/platzgestaltung.html. Alle Bürger können bis Freitag (22. Mai) per E-Mail Anregungen einreichen bei Martin Wolf, E-Mail: wolf@ascheberg.de.

Es werden ausschließlich Hinweise und Anregungen angenommen die unter Klarnamen (Vor- und Nachname) und unter Angabe der vollständigen Adresse abgegeben werden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Darüber hinaus sollte die Zuordnung der Anregungen zu den jeweiligen Entwürfen 1001, 1002 und 1003 klar erkennbar sein.

Die eingegangenen Anmerkungen werden dem Auswahlgremium zur Verfügung gestellt und fließen am 4. Juni in die Entscheidung ein, welches Planungsbüro die vier Plätze vor dem heutigen KiK-Markt, Katharinenplatz, St. Lambertus Kirchplatz und Platz am alten Brunnen an der Sandstraße planen darf.

Der bevorzugte Entwurf kann voraussichtlich im Juli noch einmal von den Bürgern kommentiert werden. Bis September wird der Entwurf für den Platz am Vollsortimenter (heutiger KiK-Markt) mit Kostenberechnung konkretisiert und dient als Grundlage für einen Antrag auf Städtebauförderung, den die Verwaltung bis Ende September stellen möchte. Als erstes soll dann der Platz vor dem heutigen KiK umgesetzt werden. Nach und nach folgen dann die weiteren drei Plätze.