Eine Chance für „Julia“

Mittlerweile ist das Kitz recht fidel. Doch beinahe wären seine ersten Tage auf dieser Welt auch seine letzten gewesen. Nur durch das beherzte Eingreifen von Jäger Klaus Frölich und „Tiermutter“ Anneliese Buntrock hat das Kleine überlebt. Auch aufmerksame Radfahrer haben ihren Teil dazu beigetragen, dass diese Geschichte ein gutes Ende nahm.

Ihnen nämlich war am Sonntag vergangener Woche bei einer Tour durch die Davert nahe Rinkerode ein lautes Klagen aufgefallen. Sie berichteten dem örtlichen Revierpächter Klaus Frölich davon. Der fand am Wegesrand, im Gras verborgen, ein Rehkitz, höchstens einen Tag alt. Zunächst einmal nicht ungewöhnlich, dass dieses, mal leiser, mal lauter, nach seiner Mutter ruft, weiß der erfahrene Jäger. Als Klaus Frölich aber nach einigen Stunden noch einmal zu der Stelle zurückkehrte, war das Fiepen des Tierkindes lauter geworden. Noch immer war die Rehmutter, Ricke genannt, nicht zurückgekommen. „Sie könnte im Straßenverkehr getötet worden sein“, vermutet Frölich. Das Kitz jedoch rutschte derweil immer weiter in den angrenzenden Graben ab.

Daraufhin entschloss sich Klaus Frölich, Anneliese Buntrock aus Davensberg zu informieren. Diese ist im ganzen Münsterland dafür bekannt, sich um verwaiste Tierkinder zu kümmern. Kleine Rehe, Hirsche, Wildschweine und Hasen hat sie in den vergangenen Jahren schon wieder aufgepäppelt. Buntrock sagte umgehend ihr Kommen zu.

In der Zwischenzeit aber rutschte das Tierbaby in den Graben und drohte, zu ertrinken. Klaus Frölich griff beherzt zu und konnte der herbeieilenden Davensbergerin das geschwächte und durchnässte Kitz übergeben. „Eigentlich soll man der Natur ja ihren Lauf lassen“, meint Jäger Frölich. In diesem Fall aber habe er sich entschlossen, einzugreifen und dem Tier zu helfen.

Für Anneliese Buntrock war es das erste Kitz in diesem Jahr, insgesamt aber schon das 59., das sie bei sich zu Hause aufgenommen hat. Zwei weitere aus Seppenrade und Ahaus kamen im Laufe der Woche hinzu. Liebevoll werden die Kleinen seitdem aufgepäppelt, bekommen speziell zubereitete Milch in einem kleinen Fläschchen, Haferflocken oder frisches, breitblättriges Grünzeug wie etwa Löwenzahn. „Ich renne im Moment ständig durch die Botanik und suche Futter“, sagt die Davensbergerin und lacht. Denn am Anfang müssen die Tierkinder alle zwei bis drei Stunden gefüttert werden, auch nachts – ein Fulltime-Job, den Buntrock nun schon seit beinahe 40 Jahren gerne übernimmt.

Das kleine Kitz aus Rinkerode ist übrigens ein Mädchen und hat den Namen „Julia“ bekommen, nach einem der Nachbarskinder. In den ersten Tagen war allerdings nicht ausgemacht, dass es überlebt. „Es war ganz steif gefroren und wollte auch den Nuckel nicht annehmen“, berichtet Anneliese Buntrock, die stattdessen ihren Finger in die Milch getunkt und das Kitz so gefüttert hat. „Am Dienstag ist es dann das erste Mal aufgestanden“, glaubt die Tiermama das Kleine mittlerweile über den Berg.

Während Anneliese Buntrock dies erzählt, schlägt draußen der Hund an. Ein Auto fährt vor. Das Tierheim Münster bringt ein weiteres, gerade frisch geborenes Kitz vorbei, um das Anneliese Buntrock sich jetzt kümmern muss: Nummer 62.