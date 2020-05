Ursprünglich sollte die Vertreterversammlung der Volksbank Ascheberg-Herbern eG am 23. Juni stattfinden. Nun hat sich das Vorstandsduo Christiane Reher und Oliver Heike gemeinsam mit dem Aufsichtsrat aufgrund der Corona-Pandemie dazu entschlossen, die Versammlung der 101 Mitgliedervertreter in das 4. Quartal zu verschieben.

„Die Entscheidung sei aus Verantwortung für die Gesundheit unserer Vertreterinnen und Vertreter sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen worden“, erklärt die Geschäftsleitung unisono.

Zudem sieht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen im Einklang mit der Europäischen Zentralbank angesichts der Pandemie und der daraus entstehenden Rezession die Notwendigkeit, dass Banken bis Oktober 2020 keine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Nutznießer der Dividendenzahlung der Volksbank Ascheberg-Herbern eG sind allerdings keine Aktionäre, sondern die Mitglieder der hiesigen Genossenschaftsbank. Die Mitglieder der Volksbank sind Privatkunden, Landwirte oder stammen aus dem Mittelstand und sind in aller Regel im Geschäftsgebiet der Bank ansässig.

Reher und Heike betonen, „Die Volksbank Ascheberg-Herbern eG wäre aufgrund ihres Ergebnisses 2019 und der Eigenkapitalausstattung selbstverständlich in der Lage, eine angemessene Dividende zeitnah auszuschütten.“ Dennoch werde die Volksbank der Vorgabe folgen und die von der Vertreterversammlung zu entscheidende Gewinnverwendung und die damit verbundene Auszahlung der Dividende 2019 auf die Zeit ab Oktober 2020 verschieben. „Damit setzen wir in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein Zeichen der Solidarität mit den Wettbewerbern in der Bankenbranche“, so der Vorstand.