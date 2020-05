Die Freien Demokraten haben nach der Corona-Zwangspause den Anfang gemacht und als erste Partei in Ascheberg ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September aufgestellt. Auf dem Hof Wismann wurden alle 14 Wahlkreise in den drei Orten einstimmig besetzt. „Wir haben tolle Kandidaten mit denen wir den Grundsteinstein für eine erfolgreiche Kommunalwahl gelegt haben“, wird Ortsvorsitzender Peter Leyers in einer Pressemitteilung zitiert. Die FDP tritt mit alten Bekannten und neuen Personen zur Wahl an. Die jüngste Kandidatin ist 22 Jahre alt, der älteste Mitstreiter hat 68 Jahre Erfahrung. Damit sind die Liberalen in allen Altersklassen sehr gut vertreten. Ebenso einstimmig wurde die Reserveliste, die von Jochen Wismann angeführt wird, gewählt. Auf Platz zwei und drei folgen Peter Leyers aus Ascheberg sowie Silke Hegemann aus Herbern. Neben der Kandidatenaufstellung wurde der Fahrplan für den anstehenden Wahlkampf besprochen.

Die FDP-Namen Wahlbezirk: 1 Peter Leyers, 2 Daniel Homm, 3 Ralf Lohe, 4 Karl Daldrup, 5 Jochen Wismann, 6 Stefan Brockhausen, 7 Philipp Brumann, 8 Andreas Broß, 9 Stephan Schiwy, 10 Jörg Bußmann, 11 Thomas Frigge, 12 Sabine Mißmahl-Lohe , 13 Dr. Berthold Roters, 14 Silke Hegemann. Reserveliste: 1 Jochen Wismann, 2 Peter Leyers, 3 Silke Hegemann, 4 Stefan Brockhausen, 5 Dr. Berthold Roters, 6 Ralf Lohe, 7 Jörg Bußmann, 8 Thomas Frigge, 9 Philipp Brumann, 10 Sabine Mißmahl-Lohe, 11 Stephan Schiwy, 12 Karl Daldrup, 13 Andreas Broß, 14 Daniel Homm. ...

„Es wäre schön, wenn wir im Sommer wieder in die Normalität zurückkehren könnten und die Corona-Einschränken auf ein notwendiges Maß weiter reduziert würden“, hofft Biologe Dr. Berthold Roters. Die Liberalen arbeiten aktuell an der finalen Fassung ihres Wahlprogramms.