Mit einem Großaufgebot rückten Rettungskräfte am Montagmittag zu einem Alleinunfall auf die B 54 in Forsthövel aus. Für den 57-jährigen Fahrer aus Werne kam die Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Mann war mit seinem Pkw auf dem Weg in Richtung Herbern. In Forsthövel kam er aus bisher – berichtet die Polizei – ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den nebenliegenden Radweg prallte gegen einen Baum und blieb im Straßengraben liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg, Rettungssanitäter und die Besatzung eines Rettungshubschraubers eilten dem Mann zu Hilfe, doch er konnte nur noch tot aus dem Autowrack geborgen werden.

Nach tödlichem Unfall auf der B 54 in Herbern blieben nur Autotrümmer zurück. Foto: Theo Heitbaum

Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme bis in den Nachmittag gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.