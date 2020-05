Knoblauch ohne „Fahne“

Ihrem intensiven Geruch verdankt die Knoblauchsrauke auch ihren Namen. Was nur wenige wissen: Sie gehört zu den ältesten Gewürzen. Das Salz der armen Leute: So wurde die Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) lange genannt. Ihre Blätter und der schwarze Samen peppten Suppen und Fleisch auf, im Frühling waren die rosettenförmigen Blätter ein willkommener Vitamin-C-Lieferant.

Kleingehackte Blätter unter Salat, Quarkspeisen oder Kräuterbutter gemischt, verleihen sie diesen Gerichten eine dem echten Knoblauch vergleichbare Würze. Die „Knoblauchfahne“ bleibt jedoch aus. Gekocht verlieren die Blätter aber ihr Typisches Aroma. Etwas schärfer im Geschmack sind übrigens die kleinen schwarzen Samen, die die Pflanzen ab Juli bilden: Sie schmecken eher nach Kresse und Peperoni. Wer es scharf mag, kann die kleinen Schoten, in denen sich der Samen befindet, auch gut für den Winter trocknen.

Ganz mild und sehr dekorativ sind dagegen die Blüten, mit denen man gut Salate und Nachspeisen verzieren kann. Allerdings sind sie wie die Blätter nicht haltbar: Man sollte sie gleich nach dem Pflücken verwenden. Da sich beim Kochen der pfeffrig-würzige Geschmack auch schnell verflüchtigt, werden die Blätter erst nach dem Kochen dazu gegeben. Was die Engländer übrigens heute noch machen: Kleingehackte Blätter werden immer noch in das Sandwich gelegt. Und das ist auch sehr gesund: Neben dem namensgebenden Knoblauchöl enthalten sie viel Vitamin A und C, ätherische Öle, Glykoside, Zuckerstoffe und Saponine.

In früheren Jahren fand die Rauke auch als Heilpflanze Verwendung, da sie antiseptisch, harntreibend und schleimlösend bei Husten und Asthma wirkt. Äußerlich desinfizieren zerquetschte Blätter Wunden und lindern Insektenstiche.

Da alle Pflanzenteile der Knoblauchsrauke essbar sind, wurde sie früher in vielen Gärten angebaut. Das ist heute aber nicht unbedingt nötig, da sie - gern in Gesellschaft der Brennnessel - an vielen Wegrändern wächst.