Alfons Homölle, bis 2009 Pfarrer in St. Lambertus Ascheberg, ist im Juni 1970, also vor 50 Jahren zum Pfarrer geweiht worden. Die Feier seines Goldenen Priesterjubiläums hätte darum in den nächsten Tagen angestanden. In Absprache mit seiner aktuellen Gemeinde in Ahaus hat der 77-Jährige nun mitgeteilt, dass er seinen Ehrentag um ein Jahr verschiebt. Die Feier findet am 11. Juli 2021 statt.