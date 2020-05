Elfte Kita nötig

Heute steht der erste Spatenstich für die Mirjam-Kita am Hoveloh im Terminkalender. Vier Gruppen werden dort Platz finden. Mit dem zehnten Ascheberger Kindergarten ist der Bedarf aber nicht gedeckt. Der Druck, weitere Möglichkeiten zu schaffen, ist weiterhin hoch. Aktuell gehen die Pläne in Richtung Bau eines neuen Vier-Gruppen-Kindergartens an der Herberner Straße.

Für den Sommer zeichnet sich inzwischen ab, dass es mit dem Umbau an der Bultenstraße klappt und dort eine zusätzliche Gruppe der Mirjam-Kita untergebracht wird. Die Ausbaupläne am DRK-Kindergarten Rheinsbergring sind hingegen gestoppt worden. Dort sollte eine vierte Gruppe in der zweiten Etage aufgesattelt werden. Die Kostenpläne für dieses Anliegen seien aber explodiert, informiert Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier : „Wir hatten 500 000 Euro veranschlagt, liegen aber jetzt schon bei 750 000 Euro für zehn Kinder einer Gruppe des Typs 2.“ Diese Konstellation ist als unwirtschaftlich von der Tagesordnung gestrichen worden. Fest hält die Gemeinde aber an der Option, die Kita zum früheren Parkplatz hin ebenerdig um eine vierte Gruppe zu erweitern. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden. Aktuell befindet er sich in der Offenlage.

Acht unversorgte Kinder werden auf bestehende Kitas verteilt

Nach der Anmeldung blieben somit acht unversorgte Kinder, die auf die bestehenden Kitas verteilt werden. Der Blick auf die Zahlen hat der Gemeinde auch gezeigt, dass der Bedarf weiter steigen wird. „Wir haben im U 3-Bereich mit die höchste Anmeldequote im Kreis“, erklärt Stohldreier. Durch die geplanten Baugebiete Breilbusch und Bahnhofsgärten sei ein noch höherer Bedarf zu erwarten. Zum Kindergartenjahr 2021/22 werden nach Rücksprache mit dem Kreisjugendamt 1,5 zusätzliche Gruppen nötig. Deswegen setzt die Verwaltung jetzt auf den möglichst schnellen Bau einer elften Kita.

Trägerfrage Thema im kommenden Jugend-Ausschuss

Die Pläne am Dieningrohr sind inzwischen Geschichte. „Dort müssten wir zuerst das Bebauungsplanverfahren abwarten“, weist Stohldreier auf eine längere Dauer hin. Zudem gehe man einer möglichen Kollision mit dem Sportentwicklungskonzept aus dem Weg, wenn man an anderer Stelle aktiv werde. Und diese Möglichkeit ist gefunden. Ein gemeindliches Grundstück neben der Grashüpfer-Kita, das optioniert war, ist frei geworden. Dort will die Gemeinde nun mit einem Investor die elfte Kita bauen.

Am 2. Juni (Dienstag) soll der Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss bei seiner Sitzung um 18 Uhr im Bürgerforum des Rathauses einen Träger auswählen. Dabei läuft nach einer Vorabfrage alles auf die Jugendhilfe Werne als Träger hinaus. Die katholische Gemeinde ist für eine Verbundleiterin mit fünf Kitas an der Obergrenze angekommen. Das Rote Kreuz, so die Vorlage, werde zur Not helfen. Die Jugendhilfe Werne hat großes Interesse an einer zweiten Kita in Ascheberg, der evangelische Kirchenkreis Münster grundsätzliches Interesse. Er würde wegen der Nähe zu den Grashüpfern aber der Jugendhilfe den Vorrang einräumen.