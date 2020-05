Die Ascheberger haben eine Meinung dazu, wie die wichtigen Plätze in der Gemeinde Ascheberg zukünftig aussehen sollen. Das hat sich beim Angebot, sich zu den drei Entwürfen zu den Flächen vor dem künftigen Hit-Markt, der Sandstraße/Pümpken, dem Kirchplatz und dem Katharinenplatz äußern zu dürfen, gezeigt. „Wir haben zahlreiche Eingaben per Mail bekommen“, informiert Martin Wolf aus der Bauabteilung im Rathaus auf WN-Anfrage. Überrascht habe ihn, dass sich zahlreiche Interessenten trotz der Corona-Einschränkungen für einen Termin im Rathaus entschieden hätten. „Wir haben am Freitag und Samstag 30 Termine vergeben“, berichtet Wolf. Das zeuge vom großen Interesse an den Plätzen.

Alles, was mündlich und schriftlich zu den drei Entwürfen eingegangen ist, wird nun von der Verwaltung aufbereitet. Am 4. Juni entscheidet dann das gemeindliche Auswahlgremium, an wen der Auftrag fürs Gestalten der Plätze vergeben wird. Dieser Plan wird noch einmal der Öffentlichkeit zum Begutachten vorgestellt. In einem ersten Schritt soll der Platz vor dem künftigen Hit-Markt gestaltet werden.

Inhaltlich hält Wolf sich mit Aussagen zu den Eingaben zurück. Die ganze Bandbreite des großteils bekannten Meinungsspektrums sei abgedeckt.