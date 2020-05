Das Kandidaten-Team steht

Der Saal in Frenkings Scheune war besetzt bis in die hinteren Plätze bei der Jahreshauptversammlung der UWG Ascheberg – Davensberg – Herbern. So etwas hatten die Unabhängigen noch nie erlebt. Denn niemals zuvor mussten die Vereinsmitglieder mit derart großen räumlichen Abständen untereinander tagen. Schwerpunkte der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Vereins, so die Pressemitteilung, waren neben den internen Wahlen und einem Rückblick auf das vergangene Jahr vor allem die im Herbst anstehende Kommunalwahl und der Wechsel im Bürgermeisteramt.

Ganz im Gegensatz zur optischen Distanz stand der innere Zusammenhalt. Zügig und mit viel Lob wurde Christoph Koch als 1. Vorsitzender einstimmig wiedergewählt und Josef Koch aufgrund seiner transparenten Arbeitsweise als Schatzmeister noch einmal als solcher berufen. Neu im Vorstand ist Hans-Werner Schlottbohm, der als Beisitzer Katrin Wachsmann ablöste.

„Wir rühren gerne mit“, führte Fraktionsvorsitzender Volker Müller-Middendorf in seinem Bericht aus der Fraktion aus und betonte, dass es ihn immer wieder begeistere, „dass man in der UWG dem Wähler und seinem Gewissen verpflichtet ist und nicht dem Fraktionszwang“. So wurden zum Beispiel bei den Themen der Platzgestaltung in Ascheberg, der Strukturierung der Schullandschaft als auch bei der Gestaltung der Feuerwehrgerätehäuser deutliche Standpunkte vertreten. Die UWG sei noch unzufrieden mit der Straßenplanung am Vollsortimenter in Ascheberg und wolle dabei ihr Ohr nah an den Bürgern haben. Aktuell, so Vereinsvorsitzender Christoph Koch in seinem Statement, bewege der Verein mit den von den Unabhängigen eingebrachten Themen „Tiny-House“ und „Schottergärten“ die Gemüter. Spannend bliebe auch das Thema Altenhammstraße in Herbern, das nur aufgrund der Corona-Krise aus dem Blickfeld geraten sei.

Die Kandidaten der UWG UWG-Kandidaten für die Wahlbezirke der Kommunalwahl 2020, Gemeinde Ascheberg1Wilfried Meyer-Laucke; 2Barbara Kehrmann; 3Hans-Werner Schlottbohm; 4Helga Roßmöller; 5Berthold Roßmöller; 6Simon Handrup; 7Peter Sommer; 8Volker Müller-Middendorf; 9Gaby Sommer; 10Katharina Heinen; 11Antonius Brockmeier; 12Sonja Schober; 13Christoph Koch; 14Elisabeth KochReserveliste der UWG1.Volker Müller-Middendorf; 2.Barbara Kehrmann; 3.Simon Handrup; 4.Sonja Schober; 5.Christoph Koch; 6.Josef Koch; 7.Wilfried Meyer-Laucke; 8.Katharina Heinen; 9.Berthold Roßmöller; 10.Marie-Luise Koch ...

Bei der Wahl der Wahlkreisbewerber für die Kommunalwahl zeigte sich sehr schnell, dass die UWG in allen 14 Wahlbezirken der Gemeinde Kandidaten aufstellen wird. Gleichzeitig stellt sie zwei Kandidaten für die Kreistagswahl: Barbara Kehrmann und Antonius Brockmeier.